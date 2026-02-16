Así es Project Windless, el espectacular RPG de acción en mundo abierto de Krafton

Gustavo Maeso 16 FEB 2026 - 12:30h.

El nuevo RPG de mundo abierto Project Windless brilló con luz propia en el último State of Play

Las 22 predicciones del State of Play de febrero: un bingo repleto de sorpresas

Compartir







Una de las grandes sorpresas del último State of Play fue, sin duda, ese impactante RPG de mundo abierto protagonizado por un "gallo humanoide hiper-vitaminado" que daba mamporros a decenas de enemigos en el campo de batalla. Con un gameplay de infarto, KRAFTON desvelaba oficialmente Project Windless, un ambicioso RPG de acción en mundo abierto que nos transportará al universo de la célebre saga literaria coreana The Bird That Drinks Tears.

El juego estará completamente centrada en un solo jugador y ya está en desarrollo en el estudio norteamericano KRAFTON Montréal Studio, en colaboración con equipos en Corea del Sur. Os volvemos a dejar su tráiler de presentación para que volváis a disfrutarlo.

PUEDE INTERESARTE Code Vein 2: un soulslike RPG pintado de anime que mucho abarca y poco aprieta

Un RPG de acción en mundo abierto y libertad total

Project Windless es una experiencia de mundo abierto impulsada por las decisiones del jugador, donde el conflicto se extiende a lo largo de un continente entero y donde nuestras acciones tendrán consecuencias reales en el equilibrio de poder.

PUEDE INTERESARTE Los 10 mejores RPGs para 2026, de Dragon Quest a Fire Emblem

El título está desarrollado con Unreal Engine 5, lo que le permite desplegar escenarios vastos, dinámicos y visualmente espectaculares. Pero más allá del músculo técnico, lo que define su identidad es su estructura no lineal. Aquí no seguimos un camino prefijado; exploramos, combatimos, negociamos y forjamos alianzas que alteran el curso de la guerra y el destino de las distintas facciones.

El sistema de combate promete ser visceral, rápido y basado en la habilidad. No hablamos de una experiencia estratégica desde la distancia, sino de acción directa en el corazón del campo de batalla. La combinación entre precisión, dominio técnico y toma de decisiones tácticas será clave para sobrevivir.

Un universo literario de culto como punto de partida

Project Windless se ambienta en el mundo de The Bird That Drinks Tears, la influyente saga fantástica del autor surcoreano Lee Yeong-do. Considerada una obra fundamental dentro de la fantasía coreana contemporánea, la serie ha construido un universo rico en mitología, culturas y conflictos.

Sin embargo, el juego no adapta directamente las novelas. En lugar de eso, se sitúa aproximadamente 1.500 años antes de los acontecimientos narrados en los libros, en una era mítica apenas explorada. Esta decisión nos parece especialmente inteligente: permite que nuevos jugadores entren en el universo sin necesidad de conocimientos previos, al tiempo que expande el lore para los seguidores de la saga.

En este mundo conviven cuatro razas inteligentes: Humanos, Rekon, Nhaga y Tokkebi. Cada una posee su propia cosmovisión, cultura y tensiones internas. La interacción entre ellas no será meramente decorativa, sino el eje central del conflicto político y militar que atravesará la narrativa.

Encarnamos al Rey Héroe: fuerza bruta y liderazgo legendario

Uno de los elementos más llamativos es el rol que asumimos. En Project Windless nos ponemos en la piel del Hero King, un legendario guerrero de la raza Rekon.

Los Rekon son descritos como imponentes humanoides con rasgos aviares, conocidos por su fuerza descomunal y su ferocidad en combate. Armado con dos espadas forjadas en estrellas, el Rey Héroe no es un simple aventurero: es una figura destinada a alterar el curso de la historia.

El planteamiento es claro. No observamos cómo nace una leyenda; la construimos. A medida que ganamos reputación y establecemos relaciones con distintas razas y facciones, sentamos las bases de un futuro reino. Las alianzas que forjemos o rompamos definirán el mapa político y el devenir del continente.

Mass Technology: miles de soldados en pantalla en tiempo real

Uno de los pilares tecnológicos del proyecto es la llamada Mass Technology, un sistema que permite representar miles de soldados y criaturas colosales combatiendo simultáneamente en escenarios dinámicos.

En lugar de limitar la escala a escaramuzas controladas, Project Windless apuesta por enfrentamientos masivos en tiempo real. Y lo hace sin convertirnos en meros comandantes estratégicos: luchamos directamente dentro del caos, abriéndonos paso entre decenas de enemigos mientras el conflicto se desarrolla a gran escala a nuestro alrededor. No es un musou, pero desde luego se inpira en ellos.

Desarrollo global con raíces coreanas

El desarrollo está liderado por KRAFTON Montréal Studio, considerado el hub AAA de la compañía en Norteamérica, en estrecha colaboración con equipos en Pangyo, Corea del Sur. Esta sinergia busca combinar la experiencia occidental en superproducciones con una fidelidad cultural sólida, especialmente en lo referente a mitología y construcción de mundo inspiradas en la tradición coreana.

Según explicó Patrik Méthé, director creativo del estudio, el objetivo fue plantearse qué significa realmente interpretar a una figura legendaria en un mundo de fantasía.

Junto al tráiler de presentación, KRAFTON ha publicado también el primer Developer Diary, donde se profundiza en la visión creativa, el diseño del mundo y la filosofía de desarrollo.