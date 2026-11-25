David Torres Valencia, 25 NOV 2026 - 09:45h.

Los cinco primeros formarán parte del Team Pro CNP Winamax 2027

Iwan Molina ya es el campeón de la general del CNP Winamax 2026: siguiente paso, Las Vegas

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El CNP Winamax 2026 ya tiene campeón nacional y clasificación definitiva. Iwan Molina ha terminado la temporada en lo más alto del ránking después de una Gran Final de Madrid en la que consiguió certificar su victoria y asegurarse un premio muy especial: representar al circuito en Las Vegas. El valenciano cierra así una campaña sobresaliente, marcada por su regularidad y por haber entrado en premios en los cuatro torneos más importantes de la última parada.

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La pelea por el título se mantuvo abierta hasta el tramo final. Miguel Abeijón, su principal rival, necesitaba seguir sumando para tener opciones de arrebatarle la primera posición. Sin embargo, su eliminación en la 39.ª posición del Mini Main Event y la entrada en premios de Iwan terminaron de decantar la clasificación. Molina acabó con 1.030,97 puntos, por delante de los 865,72 de Abeijón. El valenciano no solo se lleva el reconocimiento como mejor jugador de la temporada, sino también la oportunidad de viajar a Las Vegas para representar al CNP Winamax en uno de los grandes escenarios del póker mundial. Entre los primeros están algunos ilustres como Ramón Fernández, los portugueses Paulo Castelo o Nuno Andrade, el mítico Juan Maceiras (Fue mesa final en Las Vegas) o Miguel Ruiz, el campeón más joven del High Roller.

El Team Pro del CNP Winamax 2027 ya tiene sus primeros integrantes

La clasificación general también ha servido para determinar buena parte del equipo que representará al circuito la próxima temporada. Los cinco primeros del ránking tienen plaza en el Team Pro 2027: Iwan Molina, Miguel Abeijón, Paulo Castelo, Guillem Nuez y Ramón Fernández.

A ellos se suma Gilberto López, que consiguió su entrada después de ganar el Sit and Go de Campeones. De esta forma, ya se conocen seis de los ocho integrantes del equipo. Las dos plazas restantes se decidirán entre el campeón de Portugal y el vencedor de Las Mediterranean Series KO.

La organización ha felicitado a los cinco primeros por su temporada y ha agradecido la participación de todos los jugadores que han formado parte del circuito: "Enhorabuena a los cinco por su extraordinaria temporada y a todos los jugadores que, etapa tras etapa, han formado parte de esta edición del Circuito Nacional de Poker. Cerramos la temporada 2026 y empezamos a pensar en 2027. ¡Nos vemos en las mesas!".

El próximo reto ya está en marcha. El CNP Winamax ha anunciado un calendario de 2027 que mantendrá sus cinco grandes destinos: Sevilla, Barcelona, Murcia, Alicante y Madrid, donde volverá a celebrarse la Gran Final. El objetivo será seguir creciendo y superar los registros históricos alcanzados esta temporada.

Así queda el top 10 de la clasificación general del CNP Winamax 2026

1 FRANCISCO IWAN MOLINA MORREN 1.030,97

2 MIGUEL ABEIJON VERAN 865,72

3 PAULO JORGE DOS SANTOS CASTELO 812,09

4 GUILLEM NUEZ ESCRIBANO 666,17

5 RAMON FERNANDEZ MUÑOZ 651,41

6 NUNO FILIPE DA SILVA ANDRADE 609,13

7 JUAN MACEIRAS LAPIDO 545,87

8 LUIS CORTES HEREDIA 528,97

9 MIGUEL RUIZ PASTOR 506,39

10 BRUNO ALEXANDRE DAVID SIMOES 478,27