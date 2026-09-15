De Beijo a López-Coronado, las historias y los récords que deja alicante de cara a la final del CNP Winamax en Madrid

Récord de premios y recórd de registros

El israelí Naseeb Fawarsy se lleva un CNP Winamax de Alicante de récord

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Tras una emocionante jornada final, el jugador israelí Naseeb Fawarsy (27 años) se ha proclamado gran campeón del torneo al hacerse con el trofeo y el primer premio de 62.000 €. Un estreno inmejorable en su primer viaje internacional para competir en Europa, donde firmó además una actuación doble al colgarse también en la mesa final de la modalidad de Omaha.

En el cara a cara definitivo se impuso al joven profesional zaragozano Marco López-Coronado (21 años), quien por su parte completó un torneo brillante embolsándose 41.525 € como subcampeón. El podio lo completó el jugador alicantino Marcos Julián (3º, 28.500 €), dejando la representación local en lo más alto del torneo.

Tres claves que deja el CNP Winamax de Alicante pensando en la final de Madrid:

Récord de participación: El Casino Mediterráneo acoge el evento más multitudinario de la temporada con 829 jugadores, confirmando el extraordinario atractivo de la cita en Alicante.

El mayor bote de la temporada: Con un total de 357.975 € de premios repartidos, la parada alicantina otorga 62.000 € a su ganador, el mayor premio entregado este año en el circuito.

Historias humanas y figuras destacadas: Un evento marcado por grandes nombres, desde la presencia de populares creadores de contenido como Guanyar y Vixuki hasta la inspiradora historia del líder de la clasificación general, Miguel Abeijón 'Beijo', que ElDesmarque ha ido relatando puntualmente y que tendrán continuidad en la final dónde se amplía muchísimo el espectro de jugadores. Eso sin contar a Marco López-Coronado, segundo clasificado. Ha nacido una estrella

Beijo, un líder dentro y fuera de la mesa

De todas las Miguel Abeijón 'Beijo' (Líder del circuito nacional): Actual número uno del ranking general de 2026, el jugador gallego destaca por su emotiva historia personal y su impecable disciplina deportiva, dedicando sus éxitos a la memoria de su hermano fallecido.

La trastienda de un gran despliegue: Un importante dispositivo logístico (más de 20.000 fichas, 400 barajas, 40 mesas y equipos desplazados desde París) en el corazón del Casino Mediterráneo.

Premios de la Mesa Final: