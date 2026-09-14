David Torres 14 SEP 2026 - 09:09h.

El israelí Naseeb Fawarsy se lleva un CNP Winamax de Alicante de récord

Con un año de póker, ya ha ganado un High Roller y ha quedado segundo en el CNP Winamax de Alicante 2026

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AlicanteMarco López-Coronado tiene 21 años, es de Zaragoza y lleva poco más de un año tomándose el póker en serio. En Alicante ha dado el salto definitivo. El joven maño se ha proclamado campeón del CNP Winamax después de una etapa que batió todos los récords de la temporada con 829 registros, superando las cifras de Sevilla, Barcelona y Murcia. Su premio, 43.000 euros, es el mayor de su todavía corta carrera y llega después de que decidiera aparcar sus estudios para dedicarse al póker profesionalmente. Ahora quiere comprarse un coche, jugar torneos más caros y disputar la gran final de Madrid. Sus padres, que al principio no recibieron demasiado bien la decisión de su hijo, ya tienen argumentos de sobra para presumir de él. Alicante ha sido el último trampolín antes de la gran final y Marco lo ha utilizado para anunciar que ha llegado una nueva estrella al circuito.

Marco López-Coronado: "Estoy muy orgulloso de que mis padres hayan confiado en mí"

Acabas de embolsarte el mayor premio de tu carrera. ¿Te esperabas algo así?

Sí, de sobra. Estoy muy contento. La verdad es que ha sido increíble, sobre todo por el tamaño del torneo y por todo lo que ha pasado.

Tienes solo 21 años. ¿De dónde eres y cuándo empezaste a jugar al póker?

Soy de Zaragoza. Empecé a jugar hace relativamente poco. En enero de 2025 decidí tomármelo más en serio y comentárselo a mis padres. Desde entonces la progresión ha sido muy buena. Juego sobre todo online, aunque este verano estoy viajando bastante para jugar torneos en vivo y está yendo todo muy bien.

Hace poco ganaste un High Roller en Madrid, pero este torneo ha sido muchísimo más grande.

Sí. Gané uno en Madrid hace poco, pero era de unas 60 personas. Este ha tenido 830 registros, así que es mucho más grande. Sin duda, es el mayor premio de mi carrera.

Te llevas 43.000 euros. ¿Ya sabes qué vas a hacer con el dinero?

No tengo mucha idea todavía. Sí que me quiero comprar un coche, eso seguro. Y la idea es jugar un poco más alto, permitirme jugar torneos algo más caros, tanto online como en vivo.

¿Cómo llegaste a Alicante?

Venía de Sevilla, de otro festival. Vine con tres amigos de Zaragoza y ellos han venido en coche. Mañana nos volvemos todos juntos en coche.

¿Y tú cómo has venido?

En AVE. (Risas).

Tienes 21 años, llevas poco más de un año jugando y has decidido dejar los estudios para dedicarte al póker. ¿Cuándo tomaste esa decisión?

Hace cinco o seis meses estaba haciendo un grado superior de Administración de Empresas, en segundo. Pero viendo la evolución que estaba teniendo en el póker decidí apartarlo, tomármelo en serio al cien por cien y, en caso de que no funcionara, retomarlo.

En la mesa has sorprendido mucho por tu manera de jugar. ¿Tú también sientes que ha nacido una estrella?

Bueno, eso son palabras mayores. Pero sí que estoy muy contento con cómo estoy jugando y con la progresión que estoy teniendo.

¿Cómo te has sentido jugando un torneo en vivo de este nivel?

Muy cómodo. Al principio sí que me costaba un poco más jugar en vivo, pero este verano he jugado bastantes festivales y ahora ya me siento muy cómodo.

¿Qué es lo que más te ha sorprendido de una mesa final como esta?

La verdad es que no ha sido la mesa final más dura que he jugado. Los que jugamos online estamos bastante acostumbrados a estas situaciones, a jugar con pocas ciegas, al ICM y a todo eso. Entonces nos resulta algo más fácil.

Y ahora viene la pregunta obligada: ¿ya has llamado a tus padres?

No. Llevo sin batería en el móvil desde las seis. Pero he visto que estaba todo el grupo de la familia apoyándome y viendo el directo. Cuando llegue a casa cargaré el teléfono y veré todos los mensajes que tengo.

Tus padres tuvieron que asimilar que dejaras los estudios para dedicarte al póker. ¿Qué les dirías ahora que has ganado 43.000 euros?

Que ha merecido la pena y que estoy muy orgulloso de que hayan confiado en mí. Aunque al principio fue un poco duro porque no lo recibieron de la mejor manera, poco después lo aceptaron y me apoyaron.

Así que ahora ya pueden presumir de hijo.

(Risas). Sí, ahora ya pueden decirlo.

Después de esta victoria, toca Madrid. ¿Te veremos en la gran final?

Sí, claro. Ahora toca disfrutarlo y preparar la final.