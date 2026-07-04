Víctor Revert, el debutante que pasa como líder a la semifinal del CNP Winamax de Murcia

David Torres 04 JUL 2026 - 02:20h.

252 jugadores están ya clasificados para el Día 2

Así te hemos contado el Día 1D del CNP Winamax Murcia 2026

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MurciaVíctor Revert, que estuvo en el Estoril Poker Fest, pero que se estrena en el CNP Winamax pasa como chipleader al Día 2 con 357.000 fichas. De cerca le sigue el local Samuel Sánchez (348.000) tras una jornada histórica en la que se superaron ampliamente los registros del año pasado con un total de 357 jugadores participantes, de los cuales 141 pasan a la semifinal (252 jugadores están ya clasificados para el Día 2)

Fue un duelo apretado hasta el final que, se resolvió por apenas unos detalles que permiten al valenciano de Ontinyent (aunque está durmiendo en San Pedro del Pinatar) llegar cargado de fichas a la semifinal de este sábado.

Los Team Pro del CNP Winamax y el caso Ramón Fernández

El Team Pro CNP Winamax está batiéndose el cobre casi al completo en Murcia. El andaluz Álvaro Rentero y el maño Joaquín Lafoz han sido los últimos en llegar a una cita dónde ya estaban Ramón Fernández, Miguel Abeijón y Agustín Trozzi. Faltan Miguel Montes, campeón del año pasado, y Carlos Domínguez, que por problemas de agenda, llegará para jugar el turbo de este sábado. Lafoz y Rentero cayeron, ambos lo intentarán este sábado a la desesperada.

El que está fuera de todo control es Ramón Fernández. El granadino está que se sale. Sin duda es el gran rival a batir. Tras clasificarse para el Día 2 del Main Event el primer día de competición, este viernes ha redondeado su, hasta ahora, semana triunfal, siendo mesa final en el Mistery y en el High Roller. Cabe recordar que este 2026 Ramón ya se ha proclamado campeón del CNP Winamax de Sevilla y ahora es el gran rival a batir en el de Murcia. Da miedo.

Los protagonistas del día acaban con el portugués Paulo Castelo, embajador del CNP en el país vecino, ganó el heads up del High Roller a Javi Nieto en el High Roller, se embolsa 35.000 euros (5.000 habían dejado fuera) y el trébol y Agustin Tena, que fue el campeón del Omaha, en su primera participación.