El Menú del Día

David Torres 03 JUL 2026 - 14:31h.

En juego, la clasificación para el Día 2

Iwan Molina, líder del CNP Winamax: "Mi madre no quería que me dedicara al póker, hoy me ve feliz"

Compartir







MurciaEl CNP Winamax de Murcia llega al ecuador con el último tren real para pasar al Día 2. Este viernes se disputa desde las 16 horas el Día 1D del main event. Tras batir registros en días anteriores, a pesar de competir contra el partido de la Selección, el torneo reforzado tras la unión con Winamax, la sala online más grande del país, avanza con paso firme hacia su desenlace. Los jugadores tienen hoy su gran oportunidad de acompañar a Alejandro López, Juan Velasco o el Team Pro Beijo en el Día 2 que se disputará este sábado.

Hoy se disputarán únicamente dos torneos, el Main Event y el Omaha Pot Limit, Pot Limit, también conocido como Pot Limit Omaha o PLO, es una variante de poker en la que cada jugador recibe cuatro cartas privadas y debe formar su mano usando exactamente dos de ellas junto con tres cartas comunitarias.

Antes se resolverá la mesa del High Roller, el torneo paralelo más caro de todos los que se disputan, y en el que están la mayoría de rostros conocidos y los Team Pro, que deberán también lograr su pase al Día 2.

Sigue en directo el Día 1D del CNP Winamax de Murcia 2026