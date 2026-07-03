En directo, el Día 1D del CNP Winamax Murcia 2026: penúltimo tren hacia la gloria
En juego, la clasificación para el Día 2
Iwan Molina, líder del CNP Winamax: "Mi madre no quería que me dedicara al póker, hoy me ve feliz"
MurciaEl CNP Winamax de Murcia llega al ecuador con el último tren real para pasar al Día 2. Este viernes se disputa desde las 16 horas el Día 1D del main event. Tras batir registros en días anteriores, a pesar de competir contra el partido de la Selección, el torneo reforzado tras la unión con Winamax, la sala online más grande del país, avanza con paso firme hacia su desenlace. Los jugadores tienen hoy su gran oportunidad de acompañar a Alejandro López, Juan Velasco o el Team Pro Beijo en el Día 2 que se disputará este sábado.
Hoy se disputarán únicamente dos torneos, el Main Event y el Omaha Pot Limit, Pot Limit, también conocido como Pot Limit Omaha o PLO, es una variante de poker en la que cada jugador recibe cuatro cartas privadas y debe formar su mano usando exactamente dos de ellas junto con tres cartas comunitarias.
Antes se resolverá la mesa del High Roller, el torneo paralelo más caro de todos los que se disputan, y en el que están la mayoría de rostros conocidos y los Team Pro, que deberán también lograr su pase al Día 2.
Sigue en directo el Día 1D del CNP Winamax de Murcia 2026
El Menú del Día
Hoy se disputarán únicamente dos torneos, el Main Event y el Omaha Pot Limit, Pot Limit, también conocido como Pot Limit Omaha o PLO, es una variante de poker en la que cada jugador recibe cuatro cartas privadas y debe formar su mano usando exactamente dos de ellas junto con tres cartas comunitarias
Entrevista en profundidad con el líder de la clasificación: Iwan Molina
Iwan Molina, líder del CNP Winamax: "Mi madre no quería que me dedicara al póker, hoy me ve feliz"
Iwan Molina con apenas 18 años ya cruzaba las puertas de un casino. Mucho antes, incluso, se escapaba de clase para jugar partidas con sus amigos en su pueblo de Valencia (El Puig). Hoy, Iwan Molina es uno de los jugadores más destacados del panorama nacional y lidera la clasificación general del Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax tras una temporada brillante, en la que ha conquistado el High Roller del CNP Winamax Sevilla y el Main Event de SIXERS Barcelona. El valenciano, conocido también por su paso por los realities Insiders (Netflix) y Pesadilla en El Paraíso (Telecinco), habla con ElDesmarque sobre su trayectoria, su forma de entender el póker como deporte mental, su competitividad, sus aspiraciones y la vida que quiere llevar lejos de los focos.Ir a la noticia
Hoy se define el High Roller
La gran noticia del día llegó en el High Roller. El torneo alcanzó los 163 registros, estableciendo un nuevo récord histórico en Murcia y superando ampliamente los 117 participantes de la edición de 2025. Tras terminarse el día2, solo siete jugadores continúan con opciones al título y volverán para disputar la mesa final con los siguientes stacks:
- Manuel Palazón – 5.000.000
- Paulo Castelo – 2.770.000
- Miguel Ripoll – 2.550.000
- Edwin Tournier – 1.200.000
- Marius Oprea – 700.000
- Ramón Fernández – 395.000
- Javier Nieto – 330.00.
¡Comenzamos!
Buenos días. Soy David Torres y, desde ya, les voy a ir contando todo lo que acontece en el CNP Winamax 2026 de Murcia.