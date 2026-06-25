Dani Roman lidera el vuelo en formación más largo de wingsuit jamás realizado sobre el Mont Blanc

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 JUN 2026 - 13:37h.

El proyecto de Red Bull reunió a ocho de los mejores pilotos de wingsuit del mundo para completar un vuelo en formación sin precedentes sobre el Mont Blanc, con Dani Román y Fred Fugen al frente del equipo

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Los atletas Fred Fugen y Dani Román han liderado un nuevo desafío que vuelve a ampliar los límites del wingsuit. Junto a otros seis de los mejores pilotos del mundo, han completado sobre el Mont Blanc el vuelo en formación más largo jamás realizado siguiendo el relieve de una montaña, un proyecto desarrollado por Red Bull tras dos años de preparación.

El vuelo comenzó por encima de la cumbre del Mont Blanc y finalizó en el valle de Chamonix, tras recorrer 7,5 kilómetros en horizontal y cerca de 3.800 metros de desnivel en aproximadamente tres minutos y medio. Durante todo el descenso, los pilotos volaron a velocidades de entre 180 y 200 km/h manteniendo una única formación continua, que llegó a dividirse en dos grupos de cuatro pilotos antes de volver a unirse en pleno vuelo, aumentando aún más la dificultad técnica del reto.

La importancia de Dani Román en el vuelo

Dani Román desempeñó un papel clave como segundo líder de la formación, coordinando uno de los grupos durante el descenso. "Un salto como este, con este grupo de amigos y sobre el Mont Blanc, es algo que solo ocurre una vez en la vida. Ha sido una experiencia tan intensa como increíble", afirma el español. "Reunir a un equipo de este nivel y volar juntos sobre el Mont Blanc era un sueño. Este proyecto ha sido un enorme trabajo de confianza, preparación y precisión", añade Fred Fugen.

El equipo reunió a algunos de los mejores especialistas del mundo, procedentes de Francia, España, Austria, Chile y Estados Unidos: Fred Fugen, Dani Román, Marco Fürst, Marco Waltenspiel, Aurélien Chatard, Sebastian Álvarez, Mike Swanson y Andy Farrington.

Dos cámaras aéreas acompañaron toda la maniobra desde el interior de la formación, ofreciendo una perspectiva inédita que muestra la velocidad, la precisión y la coordinación necesarias para ejecutar uno de los vuelos de wingsuit más complejos realizados hasta la fecha. Con este proyecto, Red Bull continúa impulsando desafíos que combinan innovación, rendimiento y exploración, llevando a sus atletas a abrir nuevos caminos en los deportes de aventura.