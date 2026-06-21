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La Reserve Cup Marbella pone el broche de oro con la victoria del Team Sierra Blanca Estates bajo la mirada de grandes rostros como Carlos Alcaraz

La Reserve Cup Marbella pone el broche de oro con la victoria del Team Sierra Blanca Estates
Imagen de Carlos Alcaraz durante el torneo y el podio de los ganadores. eldesmarque.com
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La Reserve Cup Marbella 2026 ha llegado a su fin con una segunda edición para el recuerdo. El Teal Sierra Blanca Satates se proclamó ganador del torneo tras imponerse en la última jornada, celebrada este domingo en la pista Manolo Santana del Puente Romano Beach Resort. El desenlace del torneo se decidió en los dos primeros encuentros del día. Ale Alonso y Lara Arruabarrena vencierton por (4-6, 6-4 y 11-9) a Alejandra Salazar y Tamara Icardo. Por su parte, Arturo Coello y Javi Garrido sellaron el título para su equipo ganando a la pareja formada por Ale Galán y Leo Augsburger. Ya con el campeón decidido, Lucas Bergamini y Gonzalo Alfonso y  Jon Sanz y Javi Leal cerraron la acción en pista.

Todo bajo la atenta mirada de rostros de diferentes ámbitos como Carlos AlcarazAna MenaSergio ScarioloPatrick RafterSergio BusquetsCarlos MoyáDean Huijsen o Dani Ceballos.

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