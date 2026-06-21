La Reserve Cup Marbella pone el broche de oro con la victoria del Team Sierra Blanca Estates

Redacción ElDesmarque 21 JUN 2026 - 16:12h.

El Team Sierra Blanca Estates se proclamó vencedor del torneo

Carlos Alcaraz, Huijsen, Ana Mena o Busquets: nadie quiere perderse a Coello en la Reserve Cup Marbella

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La Reserve Cup Marbella 2026 ha llegado a su fin con una segunda edición para el recuerdo. El Teal Sierra Blanca Satates se proclamó ganador del torneo tras imponerse en la última jornada, celebrada este domingo en la pista Manolo Santana del Puente Romano Beach Resort. El desenlace del torneo se decidió en los dos primeros encuentros del día. Ale Alonso y Lara Arruabarrena vencierton por (4-6, 6-4 y 11-9) a Alejandra Salazar y Tamara Icardo. Por su parte, Arturo Coello y Javi Garrido sellaron el título para su equipo ganando a la pareja formada por Ale Galán y Leo Augsburger. Ya con el campeón decidido, Lucas Bergamini y Gonzalo Alfonso y Jon Sanz y Javi Leal cerraron la acción en pista.

Todo bajo la atenta mirada de rostros de diferentes ámbitos como Carlos Alcaraz, Ana Mena, Sergio Scariolo, Patrick Rafter, Sergio Busquets, Carlos Moyá, Dean Huijsen o Dani Ceballos.