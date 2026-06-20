Reserve Cup Marbella presented by Sierra Blanca Estates vivió una segunda jornada clave en Puente Romano

Redacción ElDesmarque 20 JUN 2026 - 14:18h.

La intensidad sube en Puente Romano con puntos dobles y una clasificación cada vez más ajustada

Alcaraz, Huijsen, Ana Mena o Busquets: nadie quiere perderse a Coello en la Reserve Cup Marbella

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Reserve Cup Marbella presented by Sierra Blanca Estates celebró este viernes en Puente Romano Beach Resort su segunda jornada de competición, una sesión clave en el desarrollo del torneo y marcada por la intensidad en pista, el valor doble de cada partido y el gran ambiente vivido alrededor de la pista central.

Tras una primera jornada de máximo nivel, el torneo entró en una fase decisiva con tres nuevos enfrentamientos entre el Team Reserve y el Team Sierra Blanca Estates. Con cada victoria otorgando dos puntos para la clasificación general, ambos equipos afrontaron la jornada con la necesidad de sumar antes del desenlace final de la competición.

La tarde comenzó con el partido femenino entre Tamara Icardo y Nuria Rodríguez, representantes del Team Reserve, y Sofía Araujo y Ale Alonso, del Team Sierra Blanca Estates. Icardo y Rodríguez firmaron una sólida victoria por 6-3 y 7-6, en un encuentro en el que supieron imponer su ritmo en el primer set y resistir en un segundo parcial mucho más igualado, decidido en el tie-break.

El duelo femenino volvió a poner en primer plano el crecimiento del pádel femenino dentro de Reserve Cup Marbella 2026, después del debut histórico vivido en la jornada inaugural. Con este triunfo, el Team Reserve sumó dos puntos importantes en una jornada en la que cada victoria tenía un peso especial para la clasificación general.

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A continuación, Leo Augsburger y Mike Yanguas, del Team Reserve, se enfrentaron a Arturo Coello y Javi Garrido, del Team Sierra Blanca Estates, en uno de los grandes duelos de la jornada. Coello y Garrido se llevaron la victoria por 6-3 y 6-4, firmando una actuación muy seria y efectiva ante una pareja de enorme potencia. El triunfo permitió al Team Sierra Blanca Estates responder en una jornada clave y sumar dos puntos fundamentales en la pelea por el título.

Entre el segundo y el tercer partido, la pista central de Puente Romano acogió uno de los momentos más destacados de la jornada con la entrega a Marbella del reconocimiento como Mejor Destino Deportivo de Europa 2026 por parte de European Best Destinations. El galardón, que refuerza la posición de la ciudad como sede de referencia para grandes eventos deportivos internacionales, fue entregado por Maximilien Lejeune, CEO de la entidad, a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que lo recogió en nombre de toda la ciudad.

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La jornada se completó con el enfrentamiento entre Lucas Bergamini y Ale Galán, del Team Reserve, y Coki Nieto y Jon Sanz, del Team Sierra Blanca Estates. Nieto y Sanz se llevaron la victoria por 6-1, 2-6 y 10-5 en el super tie-break, después de un partido con alternativas en el marcador y con una gran reacción de Bergamini y Galán en el segundo set. El triunfo permitió al Team Sierra Blanca Estates cerrar la jornada con una victoria de peso en un encuentro decisivo para la clasificación general.

Más allá de la competición, la segunda jornada volvió a confirmar la capacidad de Reserve Cup Marbella presented by Sierra Blanca Estates para reunir deporte, entretenimiento y lifestyle en un ambiente único. Carlos Alcaraz volvió a estar presente en Puente Romano para disfrutar del espectáculo, en una jornada en la que también se dejaron ver Sergio Busquets y Ana Mena, reforzando el atractivo de Reserve Cup como una cita que trasciende la pista y conecta con grandes nombres del deporte y la cultura.

La estrategia de los entrenadores Juan Martín Díaz y Seba Nerone volvió a ser uno de los elementos clave del formato. La imposibilidad de repetir parejas ya utilizadas añadió un componente táctico decisivo a la jornada, obligando a ambos equipos a ajustar sus elecciones y a buscar combinaciones capaces de responder al valor doble de los partidos.

Con la segunda jornada ya disputada, Reserve Cup Marbella presented by Sierra Blanca Estates encara su jornada final con la clasificación general aún abierta y con todo por decidir entre el Team Reserve y el Team Sierra Blanca Estates. El torneo cerrará mañana, 20 de junio, tres días de competición de máximo nivel en Puente Romano Beach Resort.

Jornada final

La competición concluirá este 20 de junio en Puente Romano Beach Resort, con la tercera y última jornada de Reserve Cup Marbella presented by Sierra Blanca Estates.

El desenlace del torneo decidirá al equipo campeón de esta edición, después de tres días en los que Marbella ha vuelto a convertirse en epicentro internacional del pádel, reuniendo a algunas de las grandes figuras de este deporte en un formato competitivo, estratégico y único.