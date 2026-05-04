Los sevillanos Curro Llorca y Olivia Sánchez, campeones de España de Techno

Redacción ElDesmarque 04 MAY 2026 - 10:20h.

Andalucía conquista dos títulos nacionales, tres subcampeonatos y dos terceros puestos en aguas de Santa Cruz de La Palma

Los andaluces Maksim Oberemko y Ricardo Jiménez, campeón y subcampeón de España de Windsurfer

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SevillaLa vela andaluza cierra con un extraordinario balance su participación en el Campeonato de España de Techno e iQFOiL, celebrado este fin de semana en aguas de Santa Cruz de La Palma, donde los windsurfistas andaluces han logrado dos títulos nacionales, tres subcampeonatos y dos terceros puestos, confirmando el excelente nivel de la cantera autonómica.

El campeonato se ha resuelto después de ocho pruebas, cuatro en cada una de las dos jornadas en las que finalmente se ha podido competir de las cuatro previstas. Las condiciones estuvieron marcadas por el viento flojo y poca ola, con vientos de componente S-SE y NE, máximas de 12 nudos y mínimas de 5, lo que obligó a los regatistas a mantener la concentración en un campo de regatas muy técnico.

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Los grandes protagonistas andaluces han sido Curro Simbad Llorca y Olivia Sánchez, ambos pertenecientes al Club Náutico Sevilla, que se proclaman campeones de España en Techno Sub 17. Llorca logra el título absoluto y masculino después de una intensa lucha con su compañera de equipo, que termina segunda absoluta con solo un punto más y se cuelga además el oro nacional femenino.

Otros destacados andaluces

El dominio andaluz en esta clase se completa con el subcampeonato de España masculino de Nicolás Parrado, también del Club Náutico Sevilla, y el tercer puesto femenino de Ana García, del mismo club, que se queda a las puertas del podio absoluto. También dentro del top ten nacional aparecen Nacho Parga, del CN Puerto Sherry, y Alfredo José Mainar, del CN Sevilla, clasificados noveno y décimo, respectivamente.

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En Techno Sub 15, los representantes del CN Puerto Sherry Juan Meléndez y Pablo Quintero firman una destacada actuación con los puestos quinto y séptimo, respectivamente, mientras que en Techno Sub 13 la joven Julia García, del Club Náutico Sevilla, logra el subcampeonato nacional femenino y el tercer puesto absoluto, confirmando su proyección dentro de la flota infantil. Finalizando con las categorías Techno, Sergio López Menchero del CN Puerto Sherry logar el tercer puesto en Techno Plus.

Magnífica actuación también la de Lucía Guardiola, del CN Puerto Sherry, en iQFOiL Sub 19 femenino. La actual subcampeona de la Copa de España y campeona de Andalucía logra ahora el subcampeonato de España, superada tan solo por la valenciana Martina Mantovani. En la misma clase, sus compañeras de club Inés Vázquez-Reina, Anna Marante y Lucía Selma firman los puestos sexto, séptimo y octavo, respectivamente, colocando a cuatro deportistas de Puerto Sherry entre las ocho mejores.

En la categoría juvenil de la tabla olímpica, el andaluz Álvaro Pastor, del Real Club El Candado, se clasifica sexto, completando una actuación sólida en una flota de alto nivel y en una disciplina especialmente exigente.

Último torneo para el mejor entrenador de 2025

La cita de La Palma deja también una nota especialmente emotiva para el Club Náutico Sevilla, ya que ha supuesto el último campeonato de Fercai Iglesias como entrenador del equipo. El técnico, nombrado mejor entrenador del año 2025 por sus compañeros, despide esta etapa con un resultado difícilmente mejorable, dos títulos nacionales, varios podios y una nueva demostración del potencial de la cantera sevillana.