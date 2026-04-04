Jorge Morán 04 ABR 2026 - 17:00h.

Es el último reto de Juancar Gimeno

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Hay deportistas que han nacido para ponerse retos cada vez más difíciles. Situaciones en las que superarse a uno mismo en busca de algo a lo que muchos llamaríamos 'imposible'. Este es el caso de Juancar Gimeno, quién nos ha contado a ElDesmarque de Cuatro como ha sido su último reto en la Patagonia y todo lo que ha tenido que sufrir.

El español le explicó a Kerman de Frutos la complicidad de un récord en el que ha estado corriendo, en soledad y con un carro, por la Patagonia. En total, Juancar Gimeno se hizo unos 1.200 kilómetros a pie, lo que sería unos '30 maratones en tan sólo 13 días'.

El reto más duro de Juancar Gimeno

Como le explicó Juancar a ElDesmarque, lleva años realizando todo tipo de retos, pero sin duda este ha sido el más duro que ha tenido que realizar. "Ha sido el reto más duro de todos y mira que tenía el listón alto. Ha sido el más duro de todos por la soledad, por los paisajes infinitos y el clima", comenzó diciendo.

"Inicié con retos extremos en el desierto del Sáhara, hice un récord mundial en el monte Fuji donde lo subí cinco veces seguidas", recordaba. Un reto en el que no ha estado sólo, sino que ha tenido que estar acompañado de un objeto muy valioso. "He empujado un carro de 50 kilos que se ha hecho muy pesado. Cargaba con mi casa en ese carro. La Patagonia es sube y baja todo el rato, mucho desnivel, además del terreno, todo piedras y barro", apunta.

Además, en la oscuridad de la Patagonia también pasó miedo, con la presencia de algunos seres vivos que le 'incordiaban'. "Me cruzaba con animales nocturnos que algunas veces no sabía ni lo que era. Había una zona de pumas que me tocó atravesarla de noche. Veía los ojos de los animales y te intimidaba bastante", comenta entre risas.

Pero si ya el reto era duro de por sí, una noticia personal casi le hace rendirse. "Me llega una noticia que pierdo un ser querido en España y fue un momento bastante duro que estuve a punto de dejarlo", recuerda Juancar, que nada más volver a España volvió a sus orígenes. "Tenía que ir a Calamocha a mi pueblo a ver a mi madre que era su cumple", explicó, antes de desvelar que no será el último reto. "Me doy miedo porque alguna cosa más vendrá, no tardaré mucho", zanjó.