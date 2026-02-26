Verdeliss quiere seguir rompiendo récord y estará 24 horas corriendo sin descanso

Redacción ElDesmarque 26 FEB 2026 - 11:52h.

Verdeliss estará corriendo 24 horas sin parar en una cinta

Verdeliss es una de las creadoras de contenidos más reconocidas en este país. Una de las temáticas más recurrentes en sus redes es el deporte. Lo hizo con un reto con las maratones y ahora se ha sumergido en otro. Correr durante 24 horas seguidas y sin descanso.

Desde las 19:00h del miércoles 25 hasta las 19:00h del jueves 26 de febrero, el escaparate la tienda de Decathlon de Nuevos Ministerios (C. de Orense, 1, Tetuán, 28020 Madrid) será el escenario de un desafío de resistencia con nombre propio: Verdeliss correrá durante 24 horas seguidas sobre una cinta, y lo hará apostando por el confort como aliado, equipada con las nuevas KIPRIDE MAX de KIPRUN, diseñadas para ofrecer máxima amortiguación, suavidad y estabilidad en el running diario.

La embajadora de la marca y apasionada del deporte afrontará un reto físico y mental que pone a prueba la constancia, la cabeza y, sobre todo, la capacidad de seguir cuando el cuerpo empieza a pedir pausa. No hay cifra anunciada de kilómetros, solo una cinta en marcha, 24 horas por delante y una pregunta en el aire: ¿podrá Verdeliss superar este reto histórico? Un reto que no va de récords, va de comunidad. Las pruebas de resistencia siempre han tenido algo magnético. El formato 24 horas pone a prueba mucho más que el físico: mide constancia, mentalidad y espíritu colectivo.

El nuevo reto de Verdeliss

Mientras Verdeliss afronta el desafío principal, la tienda se convertirá en punto de encuentro para la comunidad runner. Durante el horario comercial, quienes se acerquen podrán subirse a otra cinta habilitada en el espacio y sumar kilómetros de forma simbólica, formando parte de la experiencia y acompañando el reto desde dentro.

Además, con motivo de este desafío, la comunidad de la marca ‘Decathlon Runners’ celebrará un entrenamiento especial que arrancará a la misma hora que el inicio del reto, reforzando ese espíritu colectivo desde el primer minuto. Una muestra más de cómo Decathlon impulsa y acompaña la práctica deportiva a través de sus propias comunidades.

La acción busca convertir el esfuerzo individual en algo compartido: animar, participar, correr unos minutos y sentir de cerca lo que supone enfrentarse a un desafío de esta magnitud.