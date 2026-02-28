Logo de El DesmarqueEl Desmarque
De Castellón al mundo: la vuelta vertical a vela que quiere unir los dos polos en 365 días

Paula y Pedro, los navegantes que quieren recorrer en 365 el mundo de polo a polo
Paula y Pedro, los navegantes que quieren recorrer en 365 el mundo de polo a polo. eldesmarque.com
Los navegantes Paula y Pedro se han propuesto un desafío inédito: recorrer el planeta de polo a polo en solo 365 días. Partieron desde Castellón de la Plana hace dos meses y medio y ya afrontan una de las aventuras marítimas más extremas jamás planteadas.

Su proyecto, bautizado como la “vuelta vertical”, consiste en navegar hacia el sur hasta las zonas polares y regresar por el norte, conectando ambos extremos del planeta en una sola travesía.

Una ruta inédita: de sur a norte

A diferencia de las clásicas vueltas al mundo horizontales, su travesía rompe el esquema tradicional. La idea es unir los dos polos navegando en dirección vertical, enfrentándose a condiciones que cambian radicalmente a medida que avanzan en latitud.

Es alucinante. Vamos hacia el sur y volveremos por el norte”, explican, conscientes de que nadie ha logrado completar un reto similar en ese margen de tiempo.

Imágenes de la Vuelta Vertical de Paula y Pedro
Imágenes de la Vuelta Vertical de Paula y Pedro. eldesmarque.com

Hielo, olas gigantes y osos polares

La expedición no está exenta de peligros. Entre los mayores riesgos:

  • Hielos a la deriva en aguas polares.
  • Olas de hasta 10 metros que pueden desestabilizar la embarcación.
  • La posible presencia de osos polares cuando deben detenerse o quedar atrapados en zonas heladas.
Uno de los momentos más críticos llegó con una ola que rompió directamente sobre el barco: “Todo se volvió blanco, no veía el cielo ni el mar”. La experiencia puso a prueba la resistencia del equipo y la solidez de la embarcación.

Una aventura compartida en directo

A través de su canal de YouTube, “Allende los Mares”, transmiten partes del viaje, explican decisiones estratégicas y comparten en tiempo real los desafíos de la navegación extrema.

La comunidad que les sigue se ha convertido en un apoyo fundamental. Como ellos mismos reconocen, esta ya no es solo su vuelta vertical, sino la vuelta de todos los que los acompañan desde tierra.

