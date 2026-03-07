Saray Calzada 07 MAR 2026 - 16:19h.

Alberto Truncer cumplió su sueño el pasado 3 de marzo, pero tuvo un incidente que a punto estuvo de costarle la vida

El deporte es gloria, pero a veces también es sinónimo de peligro. Lo que diferencia una cosa de otra es una línea muy fina y en ocasiones la suerte tiene que estar de tu lado para no caer al lado oscuro. Es la historia de Alberto Truncer, surfista malagueño que se jugó su vida para cumplir su sueño de surfear en Nazaré, Portugal.

El pasado 3 de marzo desafiaba al mar y se sumergía en el agua para cumplir su sueño. En ElDesmarque hemos podido hablar con él y que nos contara cómo lo vivió y lo que sucedió en el mar que casi acaba en tragedia. "Siempre había sido mi sueño surfear en Nazaré, pero lo veía inalcanzable. Fue la ola más grande de mi vida 100%", comenzaba diciendo.

El susto que sufrió Alberto Truncer en medio de su sueño

"Se siente respeto, adrenalina porque al final prácticamente te estás jugando la vida", decía Alberto. Él estuvo a punto de jugársela cuando la ola le golpeó de lleno mientras iba en la tabla y comentó cómo lo había vivido. "Yo lo que sentí es como si me cayera un camión encima y una violencia que no sabría explicar", dijo al respecto.

La ola le rompió justo encima y le llevó hasta el fondo del mar. "Toqué la arena, la ola sobrepasó por encima de mí. Lo único que me dio tiempo fue coger un poco de aire y prepararme para el impacto", comentó el surfista.

Alberto explicó los mecanismo de seguridad que llevaba encima que le permitieron sobrevivir. "Nosotros llevamos un chaleco que lleva cuatro anillas. Se infla y te ayuda a subir a la superficie. Toco madera porque estoy aquí y puedo contarlo. He cumplido mi sueño y estoy más que satisfecho", terminó diciendo. Afortunadamente este incidente no ha emborronado la gesta que él quería conseguir y para la que se estuvo preparando tanto tiempo.