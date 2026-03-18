El hemisferio Sur luce músculo con el mejor VI Naciones de la historia

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Gontzal Sever nos desgrana cómo ha concluido uno de los mejores torneos que se recuerdan

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BilbaoEl torneo 6 naciones de rugby concluyó este pasado sábado con la victoria final de Francia y con Irlanda en segundo lugar pero alzando la Triple Corona (vencer al resto de países de las Islas Británicas) en el que se está considerando como el mejor Torneo de la historia desde que se incorporó Italia.

El primer partido del súper sábado enfrentó a Irlanda y Escocia con ambos seleccionados con opciones de vencer en el Seis Naciones, si bien dependían del partido Francia-Inglaterra que se jugaba a las 21,10, acabando el mismo con victoria del XV del Trébol 43-21.

Resultado engañoso por lo abultado ya que estuvo igualado durante gran parte del encuentro, (26-21 en el minuto 60 tras ensayo para Escocia de Rory Darge) rompiéndose a favor de Irlanda en los últimos 10 minutos cuando Frawley O'Brien consiguió posar el oval en la línea de marca escocesa, con transformación de Crowley, que alejaba en el marcador al XV del Trébol (33-21).

Así las cosas, no le quedó otra al XV del Cardo que arriesgar si quería tener aun opciones de victoria y lo que sucedió fue que esa ansiedad y precipitación favoreció a Irlanda que incrementó su ventaja por medio primero de Crowley con un golpe y otro ensayo de O´Brien, aprovechando un error del capitán caledonio Tuipulotu transformado por Crowley (43-21).

Ahora solo les restaba a los irlandeses esperar y confiar en que Inglaterra les echara un mano venciendo a Francia, entregándoles así en bandeja el Torneo, lo cual estuvo a 90 segundos de suceder.

El partido Francia-Inglaterra será uno de los más espectaculares, sino el que más, de todos los que se han jugado en la historia del 6 naciones. Es difícil, por no decir, imposible, explicarlo en unas líneas. Jugado de poder a poder. Con alternativas en el marcador. Cuando parecía que el XV del Gallo rompería el partido, resucitaba el XV de la Rosa.

Inglaterra llegaba con el orgullo herido, aguantando muchas críticas por sus pobres actuaciones y tras dos derrotas consecutivas. La última frente a Italia especialmente dolorosa por ser la primera vez en su historia, y ofreció un partido enorme que tenía ganado a falta de 90 segundos para la conclusión del partido (45-46) y que perdió 48-46 gracias a un tiro a palos de Tomás Ramos con el reloj a cero.

Así, a falta de esos 90 segundos para alcanzar los 80 reglamentarios (en rugby no hay descuento), el balón estaba en posesión de Inglaterra, y el niño terrible del rugby inglés, Pollock, en vez de chocar y aguantar la posesión del balón, cuando además tenían superioridad numérica por la amarilla a Bamba en el minuto 74, intentó romper la línea defensiva francesa, lo cual consiguió en una primera instancia, pero seguidamente fue placado e intentó un ”off load” que acabó con el oval en el suelo, recuperando el XV del Gallo el balón lo que le dio la opción de provocar el golpe que transformado por el muy fiable Ramos les dio la victoria.

De este partido destacar los siguientes datos: el ala francés Bielle-Biarrey de 22 años logró 4 ensayos (9 en el Torneo, y por ello máximo anotador de marcas); Inglaterra logó un ensayo más que la ganadora Francia (6-7); los 94 puntos anotados en conjunto es la segunda máxima anotación de la historia del Torneo; los 46 puntos de Inglaterra es la mayor puntuación de un equipo perdedor; y los 13 ensayos logrados entre ambos seleccionados se quedan a uno de batir el récord del Torneo.

En el tercer partido de la jornada País de Gales venció a Italia (31-17) logrando evitar la deshonrosa cuchara de madera.

El partido se inició con un despliegue de buen rugby por parte del XV del Dragón pasando por encima de una pobre Italia que se vio desbordada por el entusiasmo y acierto del rival, lo que se tradujo en un marcador de 21-0 al descanso a favor de Gales.

Este abultado marcador hizo que apareciera el orgullo azzurri tras el descanso, después de haber visto a una irreconocible Italia en el primer periodo, logrando maquillar el resultado al anotar tres ensayos en los 30 minutos finales.

Por fin el 'XV del Dragón obtuvo una victoria en el 6 Naciones, algo que no sucedía desde el 11 de marzo de 2023, cuando venció precisamente a Italia (17-29).

El 6 Naciones 2026 se ha acabado, pero las ligas nacionales siguen su curso, así que vayan a ver partidos de los equipos de sus localidades. Los disfrutarán y contribuirán a que los clubes se mantengan vivos y continúen con su actividad deportiva.

.- Por Gontzal Sever, expresidente del Universitario Bilbao Rugby UBR