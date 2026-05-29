Marc Márquez cumple con nota el 'reto' de la Practice y se clasifica para la Q2 en Mugello

Alberto Cercós García 29 MAY 2026 - 16:34h.

Marc Márquez se clasifica para la Q2 tras una Practice muy positiva para Ducati

Marc Márquez pide calma a los que ya le exigen luchar por el Mundial: "Vengo a entrenar y a dar vueltas"

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La Practice del Gran Premio de Italia en Mugello arrancó con un ritmo altísimo y una lucha muy ajustada entre los favoritos de MotoGP. Pecco Bagnaia hizo vibrar a la afición italiana con varias vueltas rápidas, aunque Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio también se mantuvieron constantemente en la parte alta de la tabla de tiempos. La sesión estuvo marcada por las condiciones cambiantes de la pista y por varias salidas agresivas desde el inicio, dejando claro que el fin de semana en Mugello promete una batalla muy intensa por la pole y la victoria.

El foco, sin embargo, estuvo puesto en Marc Márquez, que regresó a la acción después de superar sus últimas molestias físicas y recibir el visto bueno médico para competir en Mugello. El piloto español completó la práctica con cautela, priorizando recuperar sensaciones y acumular vueltas sobre la Ducati, dejando claro que su objetivo inmediato es volver a estar al cien por cien físicamente antes de pensar en luchar por victorias o por el campeonato.

Los clasificados para la Q2 en Mugello