Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Motor
MotoGP

Marc Márquez cumple con nota el 'reto' de la Practice y se clasifica para la Q2 en Mugello

Marc Márquez, en el box de Ducati
Marc Márquez, en el box de Ducati. MotoGP
Compartir

La Practice del Gran Premio de Italia en Mugello arrancó con un ritmo altísimo y una lucha muy ajustada entre los favoritos de MotoGP. Pecco Bagnaia hizo vibrar a la afición italiana con varias vueltas rápidas, aunque Jorge Martín y Fabio Di Giannantonio también se mantuvieron constantemente en la parte alta de la tabla de tiempos. La sesión estuvo marcada por las condiciones cambiantes de la pista y por varias salidas agresivas desde el inicio, dejando claro que el fin de semana en Mugello promete una batalla muy intensa por la pole y la victoria.

El foco, sin embargo, estuvo puesto en Marc Márquez, que regresó a la acción después de superar sus últimas molestias físicas y recibir el visto bueno médico para competir en Mugello. El piloto español completó la práctica con cautela, priorizando recuperar sensaciones y acumular vueltas sobre la Ducati, dejando claro que su objetivo inmediato es volver a estar al cien por cien físicamente antes de pensar en luchar por victorias o por el campeonato.

PUEDE INTERESARTE

Los clasificados para la Q2 en Mugello

  1. Fabio Di Giannantonio (1:44.808)
  2. Pecco Bagnaia
  3. Enea Bastianini
  4. Franco Morbidelli
  5. Fermín Aldeguer
  6. Marc Márquez
  7. Marco Bezzecchi
  8. Jorge Martín
  9. Álex Rins
  10. Diogo Moreira
PUEDE INTERESARTE
Marc Márquez, en Mugello
Marc Márquez, en Mugello. Michelin
Temas