Javi Rayo 06 OCT 2026 - 15:59h.

Si nada cambia, Fernando Alonso correrá en Dakar en 2027

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Fernando Alonso estará en la línea de salida del Dakar 2027. Si nada cambia hasta entonces, el piloto asturiano disputará por segunda vez en su carrera deportiva el rally más difícil del mundo. Lo hará, como no, de la mano de Aston Martin. Pero esta vez sin el motor Honda que tanto le está lastrando esta temporada en la Fórmula 1. Manu Carreño ha opinado al respecto en el programa de ElDesmarque de Cuatro de este martes y ha 'celebrado' la noticia de que no vaya a ser un coche motorizado por la marca japonesa.

"Dan prácticamente por hecho todos los medios especializados del mundo del motor, aunque todavía no es oficial, insisto, pero se da por hecho que además del Aston Martin la temporada que viene en la Fórmula 1, también correrá con el Aston Martin en el Dakar. La buena noticia aquí en este caso es que no estará con el motor Honda", comentaba Manu Carreño durante el programa.

Las pistas de Fernando Alonso antes del anuncio oficial

Las frases enigmáticas de Alonso en Sepang eran un aviso: "Quiero encontrar los límites de lo que es posible. Habrá sorpresas". Y tanto. Su plan desvelado en SoyMotor es correr el próximo Dakar que le apasiona. Aston Martin prepara ya en su fábrica el monstruo en el que se sentaría Fernando: mecánica Dacia actualizada y carrocería impactante de la escudería británica, parecido a su prototipo acorazado incluido en un videojuego. Fernando Alonso irá al Dakar con la idea de sacarse la espina de 2020: accidente, decimotercero, pero enganchado a las dunas.

Fernando Alonso tendrá ahora que compaginar la Fórmula 1, su reciente estrenada faceta como padre y los entrenamientos específicos para estar preparado para un Rally Dakar que arrancará el próximo 1 de enero en Arabia Saudita.