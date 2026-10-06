Los motivos de Fernando Alonso para ir al Dakar: las entrevistas en 2023 y 2024 que ahora cobran sentido

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 OCT 2026 - 11:22h.

El piloto asturiano ha declarado en numerosas ocasiones su admiración hacia esta prueba

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Fernando Alonso está cerca de volver al Dakar seis años después de su primera experiencia en la prueba. El proyecto para 2027 ya está en marcha y, el asturiano se pondrá al volante de un T1+ de Prodrive, antiguo Dacia y transformado para lucir como un Aston Martin. Marc Coma volverá a ocupar el asiento del copiloto y aunque todavía faltan por cerrar los últimos flecos contractuales, las declaraciones que el ovetense dejó sobre su primera y única participación en el Dakar en una entrevista en 2024, ahora cobran sentido y ayudan a entender por qué la prueba sigue teniendo un atractivo tan especial para él.

Los motivos que explican la vuelta de Fernando Alonso al Dakar

El piloto asturiano, que terminó decimotercero en 2020, conoció de primera mano el reto que supone esta carrera y en una entrevista de hace dos años, el bicampeón del mundo expuso las razones por las que el Dakar le había impactado. “Fue salvaje. No solo fue la parte deportiva, también fue el desafío personal. Estar 15 días con tu copiloto en medio de la nada... fue la parte humana del Dakar la que me realmente me encantó”, dijo. Alonso también destacó entonces la particular relación que se establece con la propia carrera. “No solo estás compitiendo contra tus rivales, estás compitiendo contra la carrera en sí. Te está poniendo todos los obstáculos en el camino, eso fue extremo”.

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Un año antes, en 2023, cuando el asturiano se encontraba luchando en la parte alta del Mundial y estaba completamente enfocado en el proyecto de Aston Martin, seguía pensando en el Dakar. En el pódcast de High Performance explicó que una de las cosas que más valoró de la carrera fue abandonar durante dos semanas las comodidades y privilegios de la Fórmula 1: dormir en una carpa, trabajar sobre el propio coche, cambiar las ruedas y la suspensión o limpiar el parabrisas del vehículo. "El acercamiento humilde a muchos aspectos que en la Fórmula 1 es muy fácil de perder porque vivimos en esta burbuja donde todo el mundo está cuidando de nosotros", explicó.