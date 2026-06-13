George Russell bate a Kimi Antonelli y logra la 'pole' en Montmeló, con Lewis Hamilton segundo

Alberto Cercós García 13 JUN 2026 - 17:20h.

George Russell da un puñetazo sobre la mesa ante Kimi Antonelli y Lewis Hamilton se reencuentra con su mejor versión

Marc Márquez confía en que Carlos Sainz y Fernando Alonso "darán el 100%" en Montmeló: "Lo miramos siempre"

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George Russell quiere pararle los pies a su compañero Kimi Antonelli y para que eso ocurra, nada mejor que salir este domingo desde la 'pole'. El piloto británico de Mercedes ha logrado en Montmeló su tercera 'pole' de la temporada, justo por delante de un fortísimo Lewis Hamilton y del mencionado Antonelli. Todo, en una clasificación donde Charles Leclerc ha dado el susto de la jornada protagonizado un duro accidente y con los pilotos españoles sufriendo cono nunca antes: tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso partirán muy atrás.

"Ha sido un bien fin de semana hasta ahora. Me he sentido yo mismo y he podido luchar arriba. Este fin de semana, hoja en blanco y, bueno, he hecho la 'pole'. Va a ser una carrera interesante mañana. Hamilton ha hecho un buen trabajo para colocarse aquí arriba. Pensaba que iba a ser una lucha entre nosotros, los Mercedes, pero Lewis estará ahí", resume Russell tras lograr la 'pole' en Barcelona.

Fiasco para los españoles: Carlos Sainz, 16º; Fernando Alonso, último

El papel de los pilotos españoles en el Gran Premio de Barcelona está lejos de lo realmente deseado. La clasificación ha sido un duro golpe de realidad tanto para Carlos Sainz como para Fernando Alonso, aunque para el de Aston Martin es la cruda realidad que vive en este 2026.

Sainz pudo pasar con relativa solvencia el primer corte de la Q1, teniendo el complicado reto de luchar en la Q2 por salir lo más arriba posible. Sin embargo, un error le condenó por completo y no pudo encarar una última vuelta con neumáticos nuevos. Eso le ha hecho clasificar en decimosexta posición.

En peor tesitura se encuentra Alonso. Y es que el piloto de Aston Martin continúa encadenando malos resultados. En Montmeló, este domingo, partirá desde la última posición.

Así queda la parrilla de salida del GP de Barcelona