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Fórmula 1

George Russell bate a Kimi Antonelli y logra la 'pole' en Montmeló, con Lewis Hamilton segundo

George Russell, en Montmeló
George Russell, en Montmeló. Europa Press
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George Russell quiere pararle los pies a su compañero Kimi Antonelli y para que eso ocurra, nada mejor que salir este domingo desde la 'pole'. El piloto británico de Mercedes ha logrado en Montmeló su tercera 'pole' de la temporada, justo por delante de un fortísimo Lewis Hamilton y del mencionado Antonelli. Todo, en una clasificación donde Charles Leclerc ha dado el susto de la jornada protagonizado un duro accidente y con los pilotos españoles sufriendo cono nunca antes: tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso partirán muy atrás.

"Ha sido un bien fin de semana hasta ahora. Me he sentido yo mismo y he podido luchar arriba. Este fin de semana, hoja en blanco y, bueno, he hecho la 'pole'. Va a ser una carrera interesante mañana. Hamilton ha hecho un buen trabajo para colocarse aquí arriba. Pensaba que iba a ser una lucha entre nosotros, los Mercedes, pero Lewis estará ahí", resume Russell tras lograr la 'pole' en Barcelona.

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Fiasco para los españoles: Carlos Sainz, 16º; Fernando Alonso, último

El papel de los pilotos españoles en el Gran Premio de Barcelona está lejos de lo realmente deseado. La clasificación ha sido un duro golpe de realidad tanto para Carlos Sainz como para Fernando Alonso, aunque para el de Aston Martin es la cruda realidad que vive en este 2026.

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Sainz pudo pasar con relativa solvencia el primer corte de la Q1, teniendo el complicado reto de luchar en la Q2 por salir lo más arriba posible. Sin embargo, un error le condenó por completo y no pudo encarar una última vuelta con neumáticos nuevos. Eso le ha hecho clasificar en decimosexta posición.

En peor tesitura se encuentra Alonso. Y es que el piloto de Aston Martin continúa encadenando malos resultados. En Montmeló, este domingo, partirá desde la última posición.

Carlos Sainz, en Montmeló
Carlos Sainz, en Montmeló. Williams Racing

Así queda la parrilla de salida del GP de Barcelona

  1. George Russell
  2. Lewis Hamitlon
  3. Kimi Antonelli
  4. Lando Norris
  5. Max Verstappen
  6. Isack Hadjar
  7. Oscar Piastri
  8. Liam Lawson
  9. Nico Hülkenberg
  10. Charles Leclerc
  11. Arvid Lindblad
  12. Gabriel Bortoleto
  13. Franco Colapinto
  14. Pierre Gasly
  15. Oliver Bearman
  16. Carlos Sainz
  17. Esteban Ocon
  18. Alex Albon
  19. Checo Pérez
  20. Valtteri Bottas
  21. Lance Stroll
  22. Fernando Alonso
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