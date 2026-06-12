El show de Fernando Alonso pilotando un kart: récord de la pista en 2 vueltas y trampas

Redacción ElDesmarque Madrid, 12 JUN 2026 - 09:53h.

El piloto asturiano se lo ha pasado en grande en el último vídeo publicado por Aston Martin en su canal de YouTube

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Los ánimos dentro de Aston Martin están empezando a cambiar y el último vídeo publicado en el canal oficial de YouTube de la escudería inglesa es una muestra de ello. Fernando Alonso consiguió el primer punto de la temporada del equipo inglés en el Gran Premio de Mónaco del pasado fin de semana y, pese a ser algo anecdótico por la cantidad de abandonos y penalizaciones que hubieron el domingo, el piloto asturiano realizó una carrera perfecta.

El contenido publicado en el canal oficial de YouTube de Aston Martin consiste en una colaboración con Maaden, la compañía minera y de metales más grande Oriente Medio y una de las empresas que patrocina al equipo inglés. El vídeo consiste en una carrera de karting entre Husein Alireza, atleta olímpico de remo de Arabia Saudí y Fernando Alonso y el asturiano se lo ha pasado en grande.

El show de Fernando Alonso pilotando un kart y una

El vídeo comienza con los dos deportistas dando vueltas al circuito de karting y, para la sorpresa Hussein Alireza, uno de los trabajadores del circuito le comunica que el asturiano tiene el récord de la pista y que solo tardó dos giros en hacerlo. Cuando le toca conducir al atleta saudí, Fernando Alonso, antes de ayudar a su rival a trazar mejor con su gorra, explicó que "ama el karting" y que para él "es la forma más pura del automovilismo ya que no hay otra forma de sentirte conectado con la física y el 'grip' (agarre)".

El show de Fernando Alonso inició en la carrera. El de Oviedo corrió con un lastre en su kart y, además, le dio varios segundos de ventaja a al atleta olímpico, pero el gen competitivo del asturiano no le dejó que le vencieran de manera tan sencilla y durante la carrera buscó un atajo para saltarse varias curvas y ganar tiempo. Finalmente, todo se decidió en la línea de meta y, pese a que los trabajadores del circuito dijeran que había ganado su rival, el sistema daba a Alonso como victorioso. Finalmente, Alireza bromeó con que ojalá el español se quedara diez años más en la Fórmula 1, a lo que respondió riéndose y contestando que "no estoy seguro, pero veremos".