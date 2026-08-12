Alineaciones confirmadas de PSG y Aston Villa hoy en la Supercopa de Europa 2026

Luis Enrique y Unai Emery, condicionados por el calendario

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Alineaciones confirmadas en Salzburgo. El PSG y el Aston Villa disputan este miércoles la final de la Supercopa de Europa 2026, el primer título del curso, marcado de manera evidente por su compleja ubicación en el calendario futbolístico y que se disputa apenas 24 días después de la final del Mundial 2026. Como era de esperar, las alineaciones de Luis Enrique y Unai Emery está condicionadas por el estado físico de varios de sus jugadores, muchos aún sin entrenamientos de pretemporada.

Once del PSG: bajas y novedades

Luis Enrique deja fuera del once a jugadores importantes como Fabián Ruiz o Dembélé, que se incorporaron a la pretemporada este mismo lunes. Aún así, saca un once plenamente reconocible, apostando por Zaire-Emery en el centro del campo en sustitución del centrocampista español y por Akliouche para completar la banda ante la ausencia inicial de Ousmane.

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La línea defensiva es idéntica a la final de la Champions League, mientras que Vitinha y Joao Neves completan la medular pese a incorporarse más tarde a la pretemporada. Arriba, Kvaratskhelia será el jugador más fresco, ya que no disputó el Mundial.

Así pues, el PSG sale de inicio con Safonov; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Akliouche, Doué y Kvaratskhelia.

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Once del Aston Villa: bajas y novedades

Unai Emery, por su parte, ya confirmó el día antes que no contaría con Watkins, Konsa ni Dibu Martínez para disputar la Supercopa, mientras que Onana está lesionado. La buena noticia es que McGinn sí ha llegado a tiempo o forma directamente como titular desde la banda derecha. Bizot estará en la portería, mientras que Madjo será la referencia ofensiva.

El Aston Villa sale de inicio con Bizot; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; y Brian Madjo.