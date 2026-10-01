"Fue muy duro. No conseguía ver los partidos", admite el delantero

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Samu Aghehowa ha vivido una pesadilla durante los últimos meses. El delantero del FC Oporto era un habitual en los planes de Luis de la Fuente, pero en febrero sufrió una grave lesión de rodilla que le dejó sin opciones de acudir al Mundial 2026 con España. Una lesión que le dejó "devastado" y que incluso le impidió ver algunos partidos de la selección durante el torneo.

"No te voy a mentir, no conseguía ver los partidos. No sólo los de España, sino ninguno. Fue muy duro. Te imaginabas ahí y no estar fue muy duro psicológicamente", ha admitido el delantero, ya recuperado de su lesión, en una entrevista en El Larguero.

Ocho meses después de aquella fatídica lesión, Samu volvió a tener minutos el pasado 20 de septiembre con la camiseta del Oporto, saltando al terreno de juego en el 85' en el duelo ante el Benfica.

"Gracias a Dios ya ha pasado esta pesadilla. Lo importante es que me vuelvo a sentir futbolista y disfruto de lo que más me gusta. Dando los pasos correctos ves la luz al final del túnel. Incluso me siento mejor que antes", ha asegurado respecto a su estado físico.

La lesión que dejó a Samu Aghehowa sin Mundial 2026

El delantero tenía muchas opciones de acudir con España al Mundial, pero aquella lesión lo truncó todo. "Fue una pena porque lo primero que pensé en cuanto me lo dijeron fue en el Mundial. Era un objetivo que me puse hace bastante tiempo, cuando no era ni siquiera futbolista profesional. Quizá suena a mentira, pero te lo juro, cuando estaba en el filial del Granada me puse de objetivo jugar el próximo Mundial", explicó.

"Verlo tan cerca y que se me escapase por una desgracia fue muy duro. Estaba siendo una temporada muy positiva y fue un palo duro. Ahora me siento muy bien y lo importante es coger ritmo", agregó.

"No te voy a mentir, no conseguía ver los partidos. En el primer partido estaba en casa, en Sevilla, y mi madre lo tenía puesto abajo. Yo estaba arriba y no conseguía verlo. Fue muy duro, no solo los de España, ningún partido conseguía ver. Mis amigos me decían de venir a casa y yo al principio les decía que no podía. Con el paso del tiempo lo vas asimilando y a partir de Portugal ya sí lo vi, ahí ya era imposible no verlo. Yo también sufría", confesó el delantero.

La llamada de Luis de la Fuente y una invitación a la final

Samu, además, también ha admitido que recibió la llamada de Luis de la Fuente: "Le doy las gracias por preocuparse por mí. Me llamó un par de veces. Es un gesto que se agradece".

De hecho, el delantero fue invitado por la RFEF para estar en la final de Nueva York, un gesto que jamás olvidará: "No me lo esperaba. Estaba de concentración con el Oporto en Inglaterra, me llamaron para ir a ver la final y me puse supernervioso, no me lo creía. Sin pensármelo dije que sí y a los días allí me planté".