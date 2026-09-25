El posible once de Luis de la Fuente para el Inglaterra-España de la UEFA Nations League
Este es el posible once de España en la primera jornada de la Nations League, ante Inglaterra
El test más divertido de Nico Williams, con dardo incluido a sus compañeros: "Esta gente no me respeta"
España vuelve a ponerse en marcha apenas dos meses después de tocar el cielo en el Mundial. La segunda estrella ya luce sobre el escudo y Luis de la Fuente afronta ahora una nueva etapa con una idea muy clara: mantener el hambre de un grupo que parece no conformarse con lo conseguido y seguir ganándolo todo. El propio seleccionador contó que, apenas dos minutos después de conquistar la final ante Argentina, un jugador le preguntó qué les quedaba por ganar y su respuesta fue inmediata: Inglaterra. Wembley será el primer obstáculo de una exigente ventana de cuatro partidos de Nations League, que continuará ante Croacia y República Checa y volverá a terminar contra los croatas.
El bloque campeón se mantiene prácticamente intacto, aunque hay varias novedades. Respecto al Mundial se caen Joan García, lesionado, Marcos Llorente, que dejó la Selección, Gavi y Borja Iglesias, mientras que regresan Dean Huijsen y Fermín López y aparecen Josep Martínez y Roberto Fernández. Además, Pedro Porro causa baja por lesión y obliga a De la Fuente a buscar soluciones en el lateral derecho, con Eric García como principal alternativa.
Por lo demás, el seleccionador conserva un arsenal ofensivo de primer nivel: Lamine Yamal llega como una de las grandes referencias del equipo, Nico Williams está recuperado y vuelve a competir por un puesto en la izquierda, mientras que Ferran Torres aterriza con un argumento especialmente potente tras arrancar el curso con siete goles en seis partidos con el PSG y después de marcar en la final del Mundial. En el centro, Rodri y Pedri apuntan a recuperar el mando de la sala de máquinas.
La posible apuesta de Luis de la Fuente
Con estas circunstancias, el posible once ante Inglaterra apunta a que no variará mucho respecto al pasado Mundial: Unai Simón; Eric García, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; y Mikel Oyarzabal.
La gran duda está arriba: Ferran Torres pide paso por su espectacular estado de forma, pero Oyarzabal mantiene crédito y experiencia en los grandes partidos. La baja de Porro explica la entrada de Eric en el lateral, mientras que Pedri podría recuperar su sitio junto a Rodri después de que Fabián Ruiz tuviera protagonismo en el Mundial. Lamine y Nico parecen llamados a ocupar las bandas, dejando a Olmo como pieza entre líneas.