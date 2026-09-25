Alberto Cercós García 25 SEP 2026 - 20:53h.

Este es el posible once de España en la primera jornada de la Nations League, ante Inglaterra

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España vuelve a ponerse en marcha apenas dos meses después de tocar el cielo en el Mundial. La segunda estrella ya luce sobre el escudo y Luis de la Fuente afronta ahora una nueva etapa con una idea muy clara: mantener el hambre de un grupo que parece no conformarse con lo conseguido y seguir ganándolo todo. El propio seleccionador contó que, apenas dos minutos después de conquistar la final ante Argentina, un jugador le preguntó qué les quedaba por ganar y su respuesta fue inmediata: Inglaterra. Wembley será el primer obstáculo de una exigente ventana de cuatro partidos de Nations League, que continuará ante Croacia y República Checa y volverá a terminar contra los croatas.

El bloque campeón se mantiene prácticamente intacto, aunque hay varias novedades. Respecto al Mundial se caen Joan García, lesionado, Marcos Llorente, que dejó la Selección, Gavi y Borja Iglesias, mientras que regresan Dean Huijsen y Fermín López y aparecen Josep Martínez y Roberto Fernández. Además, Pedro Porro causa baja por lesión y obliga a De la Fuente a buscar soluciones en el lateral derecho, con Eric García como principal alternativa.

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Por lo demás, el seleccionador conserva un arsenal ofensivo de primer nivel: Lamine Yamal llega como una de las grandes referencias del equipo, Nico Williams está recuperado y vuelve a competir por un puesto en la izquierda, mientras que Ferran Torres aterriza con un argumento especialmente potente tras arrancar el curso con siete goles en seis partidos con el PSG y después de marcar en la final del Mundial. En el centro, Rodri y Pedri apuntan a recuperar el mando de la sala de máquinas.

La posible apuesta de Luis de la Fuente

Con estas circunstancias, el posible once ante Inglaterra apunta a que no variará mucho respecto al pasado Mundial: Unai Simón; Eric García, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams; y Mikel Oyarzabal.

La gran duda está arriba: Ferran Torres pide paso por su espectacular estado de forma, pero Oyarzabal mantiene crédito y experiencia en los grandes partidos. La baja de Porro explica la entrada de Eric en el lateral, mientras que Pedri podría recuperar su sitio junto a Rodri después de que Fabián Ruiz tuviera protagonismo en el Mundial. Lamine y Nico parecen llamados a ocupar las bandas, dejando a Olmo como pieza entre líneas.