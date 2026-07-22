Celia Pérez 22 JUL 2026 - 16:40h.

El exportero destaca una de las acciones claves del encuentro

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España aún sigue con resaca tras haber conquistado la final del Mundial 2026 frente a Argentina. Tras todas las celebraciones ahora llegan días de descanso para los protagonistas, aunque mucho queda por hablar de esa gran final de Nueva York que provocó que todo un país volviera a vibrar con su selección. Fue un partido que tuvo absolutamente de todo y con muchos protagonistas, porque más allá del gol de Ferran Torres, hubo jugadores como Pau Cubarsí que fue clave.

Con el gol de España ya en el marcador llegaron las mejores ocasiones del partido. En el 120', Messi filtra un balón para Giuliano Simeone, que superó a Cucurella para poner el esférico al corazón del área. El balón se pasea por la línea de gol y es ahí donde aparece Pau Cubarsí para adelantarse a Sensei y enviar fuera. Una acción clave y al límite, que con su pie izquierdo acierta a despejar a la perfección.

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Se trata de una acción que muchos semejan a la de Iker Casillas con Robben en el Mundial de Sudáfrica de 2010, como para Santi Cañizares en Radio Marca: "Esa pelota que saca Cubarsí vale tanto como aquella. Si entra, el partido cambia por completo".

Cañizares se rinde a Luis de la Fuente

El exportero de la selección y el Valencia también tuvo palabras de halago para Luis de la Fuente. El seleccionador está haciendo historia con España tras conquistar el Mundial y así lo reconoció el propio Cañizares. "Lo es cuantitativamente porque ha disputado cuatro campeonatos, ha ganado tres y ha sido subcampeón en otro. Pero también lo es cualitativamente, por títulos y por la calidad del juego. No tengo absolutamente ninguna duda de que es, de larguísimo, el mejor seleccionador que hemos tenido", afirmó este mismo martes, rindiéndose por completo al técnico riojano.