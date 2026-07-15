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Scaloni premia a Giuliano Simeone ante Inglaterra aunque puede ser demasiado tarde

Simeone, ante Egipto
Simeone, contra Egipto. Europa Press
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Lionel Scaloni mueve ficha cuando ya no hay margen de error. El seleccionador argentino ha apostado por Giuliano Simeone como titular para la semifinal del Mundial ante Inglaterra, una decisión tan sorprendente como significativa. El futbolista del Atlético de Madrid apenas había formado parte del once inicial una vez en todo el torneo —frente a Jordania, en el tercer y último partido de la fase de grupos—, pero se gana ahora un sitio en el encuentro más trascendental hasta la fecha. Un premio a su insistencia y a las alternativas que ofrece al equipo, aunque la oportunidad llegue cuando Argentina ya se juega el pase a la final y quizá demasiado tarde para haber explotado antes un recurso diferente.

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