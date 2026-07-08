Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUL 2026 - 13:49h.

Esta noticia llega pocas horas después de la polémica en el Argentina - Egipto

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La selección argentina selló este martes su clasificación para los cuartos de final tras remontar ante Egipto y terminar imponiéndose por 3-2 en un encuentro en el que los de Lionel Scaloni volvieron a sufrir. Sin embargo, mientras la atención de todos los aficionados estaba centrada en los partidos de la Albiceleste, el Departamento de Justicia y el FBI han iniciado una investigación para analizar una serie de operaciones financieras en Estados Unidos vinculadas a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Según un artículo publicado por los periodistas Francisco Olivera y Hugo Alconada Mon en La Nación, fiscales federales y agentes del FBI han comenzado a tomar declaraciones a personas con conocimiento directo sobre la actividad económica de la AFA en territorio estadounidense.

El Departamento de Justicia busca reconstruir el recorrido del dinero

De acuerdo con la información publicada por La Nación, la investigación pretende esclarecer cómo la AFA ha canalizado durante los últimos años "cientos de millones de dólares" a través del sistema financiero de Estados Unidos y si parte de esas operaciones han podido derivar en delitos bajo la legislación norteamericana, como fraude bancario o blanqueo de capitales.

Uno de los testimonios ya recogidos habría sido el del empresario Guillermo Tofoni. Aunque el argentino ha evitado confirmar públicamente ese encuentro, la investigación apunta a reconstruir la gestión económica desarrollada durante el mandato de Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y del tesorero Pablo Toviggino.

TourProdEnter LLC es la empresa que está en el centro de la investigación

El principal foco de los investigadores se sitúa sobre TourProdEnter LLC, la empresa que administró buena parte de los contratos comerciales internacionales de la AFA, como por ejemplo con Adidas o Warner. La sociedad habría gestionado alrededor de 260 millones de dólares procedentes de acuerdos comerciales suscritos por la federación argentina.

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La investigación sostiene que una parte de esos fondos no tendría una justificación económica claramente identificable en la documentación revisada. Entre las operaciones analizadas aparecen transferencias hacia distintas sociedades mercantiles y pagos a empresas vinculadas con dirigentes próximos a la AFA. Los investigadores estadounidenses también estudian el recorrido del dinero procedente de importantes contratos comerciales firmados con multinacionales, además del funcionamiento de cuentas bancarias abiertas en entidades estadounidenses.

La AFA defiende la presunción de inocencia

Mientras la investigación continúa todavía en fase preliminar, desde la AFA ya se han producido los primeros movimientos para defender a la institución. El representante de la federación para Norteamérica, Tomás Regalado, participó recientemente en un foro celebrado en Miami junto al abogado Mariano Lizardo, donde ambos insistieron en la necesidad de respetar la presunción de inocencia y recordaron que la apertura de diligencias no implica la existencia de responsabilidad penal.

Por el momento, el Departamento de Justicia no ha confirmado oficialmente la apertura de una causa formal, aunque la recopilación de testimonios y el análisis de documentación financiera forman parte de las pasos habituales antes de decidir si existen indicios suficientes para avanzar hacia una investigación penal. La selección argentina sigue centrada en el Mundial 2026, pero su federación podría estar envuelta en uno de los asuntos institucionales más relevantes de los últimos años dentro del mundo del fútbol.