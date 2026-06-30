Las sorprendentes eliminaciones del Mundial traen buenas noticias a José Mourinho

Fran Duarte Madrid, 30 JUN 2026 - 12:30h.

Arda Güler, Fede Valverde, Antonio Rüdiger y Denzel Dumfries han puesto punto final a su aventura en la Copa del Mundo y Mourinho celebra el regreso con antelación de sus jugadores

El exceso de minutos mundialistas del que hablaba Mourinho: Mbappé, Bellingham y Cucurella preocupan

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Tres semanas después del inicio del Mundial ya hay algunos países a los que les toca ir haciendo las maletas. Una vez finalizada la fase de grupos, hasta 16 equipos pusieron punto final a su aventura en la Copa del Mundo. Turquía o Uruguay fueron algunas de las selecciones que más sorprendieron al quedarse fuera de los dieciseisavos de final. Esta primera eliminatoria ha comenzado con otras sorpresas como la eliminación de Países Bajos o Alemania. Pero siempre hay que buscar el lado positivo y la realidad es que muchos jugadores de las selecciones que han quedado eliminadas ya están liberados de sus compromisos nacionales y se pueden ir de vacaciones para volver con sus clubes lo antes posible.

Hace tan solo unos días Mourinho afirmaba que prefería que eliminases a las selecciones de sus jugadores cuanto antes para poder volver antes al trabajo con el Real Madrid. Pues parece que el destino le ha escuchado y ya hay tres piezas importantes que se liberan del Mundial al caer sus respectivas selecciones. Arda Güler, Fede Valverde, Antonio Rüdiger o Denzel Dumfries han terminado ya su compromiso internacional y ya pueden ir a disfrutar de sus merecidas vacaciones antes de volver al trabajo. Cuatro piezas claves para el nuevo Real Madrid de José Mourinho que estarán disponibles para el entrenador portugués desde el primer día que comience la pretemporada.

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También respira porque han acabado el Mundial sin lesiones. Ni Arda, ni Fede, ni Toni, ni Denzel han tenido que lamentar ninguna lesión y no será porque no pueden ocurrir. Precisamente, en un torneo con esta exigencia, muchos jugadores llevan su cuerpo al límite o se exponen a entradas duras que pueden acabar con problemas físicos para ellos y este no ha sido el problema de los futbolistas del Real Madrid.

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Los planes de Mourinho para la pretemporada del Real Madrid

El Real Madrid tiene previsto empezar la pretemporada con José Mourinho al frente el próximo 13 de julio. Un nuevo proyecto para el que el luso ha diseñado una incorporación escalonada y puede que los futbolistas que han tenido menos vacaciones por la Copa del Mundo acaben incorporándose más adelante. Además, los jugadores profesionales tienen derecho a 30 días naturales de vacaciones (normalmente tres en verano y una en Navidades). Entonces, cuanto antes terminen su periplo en el Mundial, antes pueden irse de vacaciones y antes pueden ponerse a las órdenes de sus entrenadores. De momento Mou cuenta con 14 jugadores que no han ido al Mundial y estos 4 que regresan del torneo después de caer eliminados.

Recuperar a estos futbolistas puede ser vital para la temporada que viene. Más aún después de que Florentino Pérez se excusara en el Mundial de Clubes del año pasado para justificar los resultados de esta temporada, argumentando que no tuvieron tiempo para prepararse en condiciones antes del comienzo de LALIGA. Eso sí, de momento a Mou se le han liberado tres jugadores, pero quedan otros jugadores muy importantes que pueden acabar siendo campeones del Mundo y con los que Mou no podría contar hasta prácticamente cuando empiece la primera jornada de liga. Los jugadores que aún le quedan en el Mundial son: Bellingham, Vinicius, Endrick, Mbappé, Tchouaméni, Konaté, Cucurella, Brahim, Courtois y Bernardo Silva.