Acaba de eliminar a Alemania y deja esta brutal reflexión: el aplaudido discurso de Gustavo Alfaro
Nada más terminar el partido contra Alemania, Gustavo Alfaro dio un discurso sobre el orgullo nacional de Paraguay que ha dado la vuelta al mundo
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Paraguay se ha metido en los octavos de final después de eliminar Alemania en los penaltis. La cuatro veces campeona del mundo no fue capaz de superar al equipo de Gustavo Alfaro que dejó un ejercicio defensivo brutal que ya es historia de los Mundiales. Nada más terminar, el seleccionador paraguayo dio un discurso en la rueda de prensa que ha puesto los pelos de punta por su sinceridad.
El aplaudido discurso de Gustavo Alfaro
Nada más completar la gesta, el entrenador de Paraguay hizo un alegato para defender el orgullo nacional de su país, después de conseguir eliminar a una de las favoritas del torneo. “Yo les decía, los que tenemos enfrente están formados en academias de primer nivel en Europa, nosotros venimos de la tierra colorada, la camiseta que tenemos son las franjas de la tierra colorada, jugando descalzo en esa tierra, con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que con el esfuerzo de los padres muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, para que los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños”, esbozó Alfaro delante de toda la prensa internacional.
“Quién no quisiera como padre que su hijo pueda cumplir un sueño, haciendo sacrificios, teniendo postergaciones, teniendo privaciones, en silencio, mascullando, nosotros venimos de esos lugares y es el escenario ideal”, comentó el seleccionador paraguayo antes de hacer su reflexión sobre las diferencias claras entre su país y Alemania. “Y esto no quiere decir que nosotros ganamos porque venimos de la tierra colorada y ellos perdieron porque no, no, no, para nada, ojalá nosotros pudiéramos tener lo que tienen ellos, los avances de primer nivel y todo lo que tienen por algo, tienen cuatro estrellas, entonces ojalá nosotros, pero yo no reniego de mis orígenes, no reniego para nada de mis orígenes, porque en definitiva es lo que nos define como tal, es lo que nos define como selección”. Puedes ver su discurso completo en el vídeo superior.