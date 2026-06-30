Acaba de eliminar a Alemania y deja esta brutal reflexión: el aplaudido discurso de Gustavo Alfaro

Fran Duarte Madrid, 30 JUN 2026 - 11:33h.

Nada más terminar el partido contra Alemania, Gustavo Alfaro dio un discurso sobre el orgullo nacional de Paraguay que ha dado la vuelta al mundo

Alemania mancha otra vez su historia con una plaga de señalados: las notas contra Paraguay

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Paraguay se ha metido en los octavos de final después de eliminar Alemania en los penaltis. La cuatro veces campeona del mundo no fue capaz de superar al equipo de Gustavo Alfaro que dejó un ejercicio defensivo brutal que ya es historia de los Mundiales. Nada más terminar, el seleccionador paraguayo dio un discurso en la rueda de prensa que ha puesto los pelos de punta por su sinceridad.

El aplaudido discurso de Gustavo Alfaro

Nada más completar la gesta, el entrenador de Paraguay hizo un alegato para defender el orgullo nacional de su país, después de conseguir eliminar a una de las favoritas del torneo. “Yo les decía, los que tenemos enfrente están formados en academias de primer nivel en Europa, nosotros venimos de la tierra colorada, la camiseta que tenemos son las franjas de la tierra colorada, jugando descalzo en esa tierra, con los sacrificios de los padres para tratar de llevar a los chicos a que puedan entrenar y que con el esfuerzo de los padres muchas veces haciéndose cargo de cosas porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, para que los chicos y sus hijos puedan cumplir los sueños”, esbozó Alfaro delante de toda la prensa internacional.