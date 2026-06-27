El VAR rescata a Salah en un final de infarto para los Faraones: las notas del Egipto 1-1 Irán

Fran Duarte Madrid, 27 JUN 2026 - 08:11h.

Egipto se salva gracias al VAR y estará en dieciseisavos. Los iraníes tendrán que esperar con agonía si están dentro de los mejores terceros

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El Seattle Stadium fue testigo de un auténtico drama de película en el cierre del Grupo G del Mundial 2026. Egipto e Irán empataron 1-1 en una batalla física e intensa que dejó a los africanos clasificados a los dieciseisavos de final como segundos de grupo, pero no sin antes rozar la tragedia en los últimos suspiros del partido.

La intensidad prometida no tardó en estallar en el césped. Apenas al minuto 5, un ataque punzante de los "Faraones" terminó en los botines de Mahmoud Saber, quien aprovechó un rebote del guardameta Alireza Beiranvand para mandar a guardar el esférico entre las piernas de la zaga iraní.

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Irán, herido en su orgullo, reaccionó de inmediato con orgullo y verticalidad. Al minuto 10, tras una falta dentro del área de Mohamed Abdelmonem sobre Mehdi Taremi, el árbitro sentenció la pena máxima. Fue el propio delantero del "Team Melli", Taremi, quien asumió la responsabilidad, pero se topó con una muralla: el arquero egipcio Mostafa Shobeir adivinó de manera espectacular el disparo hacia su poste izquierdo manteniendo la ventaja momentánea.

Sin embargo, los "Leones de Persia" no bajaron los brazos. Solo tres minutos después del penal fallado, un potente zapatazo de Milad Mohammadi fue repelido al centro por Shobeir, dejando el balón vivo para que Ramin Rezaeian llegara con el cuchillo entre los dientes para firmar el 1-1 al minuto 14. El partido se volvía rocoso, trabado, pero con la tensión flotando en el ambiente de Seattle.

Agonía hasta el final y susto con Salah

La segunda mitad trajo una de las peores noticias posibles para el pueblo egipcio. Mohamed Salah, la gran estrella y faro ofensivo del equipo, tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 56 debido a molestias en el isquiotibial izquierdo, encendiendo las alarmas médicas de cara a la siguiente fase.

A partir de ahí, el partido se convirtió en un ida y vuelta agónico. Irán lo intentaba con más fuerza sabiendo que la victoria les garantizaba el boleto directo. Y en el minuto 90+3', la locura estalló en el bando asiático: tras un centro al área, el central Shojae Khalilzadeh conectó de cabeza y batió las redes de Egipto para poner un transitorio 2-1 que ponía a Irán en la siguiente fase.

Los suplentes iraníes invadieron la cancha en festejo absoluto, pero la tecnología tenía la última palabra. Desde la cabina del VAR llamaron al silbante central; tras revisar de forma dramática las pantallas, se determinó un fuera de juego milimétrico en la jugada del gol. El gol fue anulado, devolviendo el alma al cuerpo de los jugadores egipcios y rompiendo por completo el corazón de Irán.

Egipto amarró el segundo puesto del grupo con 5 puntos y se medirá ante Australia el próximo 3 de julio en Dallas. Irán, por su parte, se queda con la amargura del tercer puesto con un invicto intacto pero agridulce, obligados a esperar otros resultados del certamen para saber si avanzan como uno de los mejores terceros.

Las notas de Egipto

M. Shobeir (7)

M. Hany (7)

R. Rabia (7.5)

M. Abdelmonem (-)

A. Aboul-Fetouh (6)

M. Lasheen (6.5)

M. Saber (7.5)

E. Ashour (6)

M. Salah (5)

M. Trézéget (6)

M. Ziko (6)

Suplentes: Yasser Ibrahim (8), Marwan Attia (7), Omar Marmoush (6), Zizo (6.5)

Hamza Abdelkarim (6)

Las notas de Irán

A. Beiranvand (6)

M. Mohammadi (7)

A. Nemati (7)

S. Khalilzadeh (5)

H. Kanaani (5)

R. Rezaeian (7)

M. Mohebi (5)

S. Ezatolahi (7.5)

M. Ghorbani (6)

S. Ghoddos (6)

M. Taremi (7)

Suplentes: Hardani (7.5), Moghanlou (5), Jahanbakhsh (6)