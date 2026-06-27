Vendabal de Trossard y De Bruyne para sellar el liderato: las notas del Nueva Zelanda 1-5 Bélgica

Fran Duarte Madrid, 27 JUN 2026 - 07:49h.

Bélgica avanza a la siguiente ronda con la moral por las nubes, mientras que el sueño mundialista de los neozelandeses llega a su fin en la fase de grupos

Contra quién juega España en dieciseisavos y en el resto de cruces hasta la final del Mundial ahora mismo

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Bélgica disipó cualquier asomo de duda en esta Copa del Mundo tras pasarle por encima a una combativa pero superada selección de Nueva Zelanda con un contundente 5-1 en el BC Place de Vancouver. Con este resultado, los dirigidos por Rudi Garcia amarran la primera posición del Grupo G y avanzan firmes a la ronda de dieciseisavos de final.

Desde el pitido inicial, los ‘red devils’ asumieron el protagonismo bajo la batuta de Kevin De Bruyne. El VAR encendió las alarmas temprano al revertir un penal inicialmente otorgado a los europeos, dándole un respiro momentáneo a los neozelandeses. Sin embargo, la insistencia belga cobró factura en el minuto 28: un córner ejecutado por De Bruyne se desvió en el defensor Tim Payne, dejando el balón muerto para que Leandro Trossard empujara el 1-0.

La segunda mitad inició con el mismo guion de dominio absoluto. Apenas a los 50 minutos, nuevamente la sociedad creativa funcionó: De Bruyne filtró un pase preciso y, tras un primer intento bloqueado, Trossard fusiló las redes firmando su doblete de la noche. Nueva Zelanda intentó adelantar líneas de la mano de Chris Wood, pero la jerarquía belga no perdonó espacios. Al minuto 66, el propio Kevin De Bruyne frotó la lámpara y sacó un disparo colocado desde la frontal del área para poner el 3-0 definitivo a la tranquilidad del encuentro.

El conjunto oceánico no bajó los brazos y encontró el premio a su orgullo en el minuto 84, cuando Elijah Just venció la resistencia de Thibaut Courtois para poner el descuento de la honra. Sin embargo, la alegría neozelandesa reactivó la voracidad de los europeos. Rudi Garcia movió el banquillo y los revulsivos respondieron de inmediato. Solo un minuto después del gol kiwi, Romelu Lukaku aprovechó una asistencia de Raskin para poner el cuarto, y ya en el tiempo de descuento (90+4'), Alexis Saelemaekers culminó la faena tras una gran combinación con el propio Lukaku.

Bélgica avanza a la siguiente ronda con la moral por las nubes y el cartel de favorita intacto, mientras que el sueño mundialista de los neozelandeses llega a su fin en la fase de grupos.

Las notas de Bélgica

Thibaut Courtois (6)

Maxim De Cuyper (6)

Brandon Mechele (6)

Arthut Theate (7)

Thimothy Castagne (6)

Youri Tielemans (7)

Hans Vanaken (6)

Jeremy Doku (6)

Kevin De Bruyne (9)

Leandro Trossard (9)

Charles De Ketelaere (6)

Suplentes: Matías Fernández-Pardo (6), Amadou Onana (5), Nicolas Raskin (8), Alexis Saelemaekers (7), Romelu Lukaku (8)

Las notas de Nueva Zelanda

Max Crocombe (4)

Tim Payne (5)

F. Surman (3)

T. Bindon (4)

L. Cacace (5)

J. Bell (5)

M. Stamenic (6)

E. Just (7)

Ryan Thomass (6)

S. Singh (7)

C. Wood (6)

Suplentes: Jesse Randall (5), Callum McCowatt (5), Ben Old (4), Michael Boxall (5), Francis de Vries (5)