Empate a nada y a esperar: las notas del Paraguay - Australia

Redacción ElDesmarque 26 JUN 2026 - 07:27h.

Paraguay tendrá que esperar para ver si se clasifica entre las mejores terceras

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Paraguay y Australia disputaban un duelo importante en la tercera jornada del Mundial. Ninguno de los dos pudieron hacer goles y el empate a nada solo favoreció a los australianos que llegaban con mejores golaverage. Los paraguayos han caído a la tercera plaza y ahora tendrán que esperar para saber si están entre los mejores terceros cuando acaben todos los partidos de clasificación.

Australia controló desde el inicio la posesión del balón, mostrando mayor precisión en la distribución de los pases y generando más intentos de gol que su rival, sobre todo en un tramo inicial en el que apenas hubo ocasiones. De hecho, la primera aproximación de peligro de los 'Socceroos' llegó en el minuto 36 con un potente disparo que acabó directamente en las manos del guardameta Orlando Gill.

En los últimos compases del primer tiempo, el propio arquero volvió a vestirse de héroe al salvar milagrosamente otro remate a bocajarro que podría haber abierto bocado en las filas australianas.

Con el tiempo corriendo en contra, el argentino Gustavo Alfaro, buscó un cambió de táctica para tornó una postura mucho más agresiva en el campo con el objetivo de revertir la situación del encuentro. Los cambios introducidos en el plantel durante la segunda mitad fueron enfocados precisamente a la dominación del juego, con jugadores como Mauricio, que aportaron la presión alta necesaria para entorpecer la salida limpia del conjunto australiano.

No fue tampoco la mejor versión de la estrella paraguaya Julio Enciso, quien estuvo desaparecido en ataque y apenas tuvo intervenciones de peligro en un partido cuesta arriba que además sumó la salida de Omar Alderete por lesión. Enciso selló su mejor jugada fue un doble disparo a portería en el minuto 81 que no logró materializar.

Con este empate, la selección de Australia se consolida en la segunda posición del Grupo D al cosechar 4 puntos y aseguró su billete directo a la siguiente ronda del Mundial, junto a Estados Unidos, líder del cuarteto que terminó con 6. Paraguay, por contra, deberá esperar a que concluya la jornada del resto de los grupos para conocer su destino final en su regreso al Mundial tras 16 años de ausencia.

Los titulares de Paraguay

Orlando Gill [7,5]

Juan José Cáceres [5,5]

Gustavo Gómez [7]

Gustavo Velázquez [6,5]

Omar Alderete [5]

Alexandro Maidana [5]

Andrés Cubas [7]

Diego Gómez [5]

Matías Galarza [6,5]

Gabriel Ávalos [4]

Julio Enciso [4]

Los suplentes de Gustavo Alfaro

Mauricio [6]

Alex Arce [5,5]

José Canale [5,5]

Junior Alonso [s.c]

Damián Bobadilla [s.c]

Los titulares de Australia

Patrick Beach [7]

Alessandro Circati [6,5]

Harry Souttar [6]

Lucas Herrington [6]

Aziz Behich [5]

Jordan Bos [7]

Jackson Irvine [6]

Aiden O’Neill [6]

Connor Metcalfe [4]

Cristian Volpato [5]

Nestory Irakunda [5]

Los suplentes de Tony Popovic

Ajdin Hrustic [6]

Paul Okon-Engstler [5,5]

Tete Yengi [4]