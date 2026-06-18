Pablo Sánchez 18 JUN 2026 - 20:02h.

Manu Carreño pone notas a los cracks del Mundial tras la primera jornada con un suspenso claro

El cuadro africano, al borde de la eliminación tras sumar dos derrotas

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AtlantaRepública Checa y Sudáfrica disputaron un igualado encuentro para dar el pistoletazo de salida a la segunda jornada del Mundial. Checos y sudafricanos igualaron a un tanto y pusieron patas arriba el grupo A a la espera del choque entre Corea del Sur y México y con otro partido por delante. Se adelantaron los europeos muy pronto por medio de Sadilek tras definir abajo dentro del área. El encuentro parecía encaminado a una victoria plácida, pero se fue complicando con el paso de los minutos. En la recta final, Mokoena no perdonó desde los 11 metros para igualar la contienda y dejar con vida a los suyos en la cita mundialista.

Las notas de la República Checa

Matej Kóvar (5): Sudáfrica merodeó su área en varias ocasiones, pero apenas tuvo que intervenir. Poco sufrimiento bajo palos. Mkoena le engañó a la perfección en el lanzamiento del penalti.

Robin Hranac (6): Su poderío aéreo y su fortaleza fueron suficientes para frentar las internadas del rival

Tomás Holes (5): Mantuvo el nivel de intensidad de sus compañeros de demarcación. Dominador en las jugadas aéreas.

Krejci (6): Ejerció de capitán del equipo y de su defensa. Bien al corte en varios intentos de ataque de los sudafricanos.

Coufal (5): Presión alta y mucho orden atrás. Sufrió poco en sus tareas.

Sadilek (7): No perdonó en la primera ocasión que tuvo. Remate dentro del área para adelantar a su selección.

Darida (6): Controló el jugo en la medular y fue superior a sus contrincantes. Su seleccionador le dio el relevo al poco de comenzar la segunda parte.

Lukas Cerv (5): Más enfocado en acciones de ataque que en otras tareas. No tuvo demasiada incidencia en el juego.

Sojka (4): Poca profundidad por su costado. Apariciones espontáneas.

Adam Hlozek (4): No estuvo del todo fino. Poca frescura mental y física en las acciones de ataque. Se fue diluyendo más con el paso de los minutos.

Patrik Schick (4): Perdonó un remate clarísimo en el primer minuto de juego. Poco habitual que perdone ese tipo de acciones. No acabó de encontrar la forma de ser importante en el partido.

Suplentes

Zelený (-).

Pavel Sulc (-).

Soucek (-).

Provod (-).

David Zima (-).

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Las notas de Sudáfrica

R. Williams (5): Poco acertado en el tanto de la República Checa. Algo indeciso en acciones aéreas.

Mudau (4): Erró en el gol al dejar su banda desprotegida. Descolocado en muchas ocasiones de peligro de la República Checa.

Okon (4): Mal posicionado y débil en el cuerpo a cuerpo. De esa debilidad nació el primer tanto de la República Checa.

Mbokazi (4): Débil atrás, al igual que el resto de sus compañeros de la zaga. Ganó en confianza con el transcurrir del encuentro.

Modiba (5): Poco fino en acciones defensivas y atrevido en ataque. No se lo pensó en un par de ocasiones a la hora de disparar.

Mokoena (7): Concedió demasiado en la medular. Intentó ayudar en todo lo posible en tareas defensivas. Logró el empate desde los 11 metros, su especialidad.

Mbatha (6): Fue de menos a más. Muchos kilómetros en las piernas entre ayudas defensivas y acciones de ataque.

Adams (4): Perdido en sus funciones. Se quedó en el banco tras la reanudación del segundo tiempo.

Maseko (6): Lo intentó en varias ocasiones con centros laterales peligrosos al corazón del área buscando a Rayners. Encontró espacios entre líneas con el paso de los minutos.

Oswin Appollis (6): Trató de tirar del carro en las acciones de peligro e incluso a la hora de sacar el balón ayudando en la medular. Le faltó acompañamiento.

Rayners (5): Fue de menos a más con el paso de los minutos y trató de buscar la portería rival, sobre todo, a través de remates tras centros laterales.

Suplentes

Mofokeng (-).

Makgopa (-).