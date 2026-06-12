Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del sábado 13 de junio
Todos los detalles para ver los encuentros del tercer día de la Copa del Mundo
Cucurella se tatuará la cara de Luis de la Fuente si España gana el Mundial: "Creo que está bien"
El Mundial 2026 sigue su curso y el tercer día del torneo de selecciones tiene el estreno de una de las tres anfitrionas. Durante el sábado 13 de junio se disputarán los encuentros entre Estados Unidos y Paraguay, con un acto inaugural previo, y el último partido del día, que enfrentará a Catar contra Suiza. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.
¿Cuándo y dónde se juega el Estados Unidos - Paraguay del Mundial 2026?
El duelo entre Estados Unidos y Paraguay perteneciente a la primera jornada del Grupo D, donde también están encuadradas las selecciones de Australia y Turquía, se celebrará este sábado 13 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El encuentro comenzará a las 03:00h en España, pero minutos antes tendrá lugar el último evento de inauguración de una anfitriona en este Mundial 2026.
¿Cómo ver el Estados Unidos - Paraguay del Mundial 2026?
El partido entre Estados Unidos y Paraguay del Mundial 2026 que, además del encuentro, tendrá un acto inaugural previo al ser estreno de una de las anfitrionas, podrá seguirse a través de de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial.
¿Cuándo y dónde se juega el Catar - Suiza del Mundial 2026?
El partido que enfrenta a Catar y Suiza, que corresponde a la primera jornada del Grupo B donde también están las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina, se disputará este sábado 13 de junio en el Levi's Stadium de Santa Clara. El encuentro será el segundo y último del día en España y el pitido inicial será a las 21:00h, horario peninsular.
¿Cómo ver el Catar - Suiza del Mundial 2026?
El duelo entre Catar y Suiza se podrá seguir en abierto a través de La 1 de RTVE y RTVE Play y también, como el resto de encuentros de la Copa del Mundo, en DAZN y DAZN Mundial.