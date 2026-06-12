Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del sábado 13 de junio

Redacción ElDesmarque Madrid, 12 JUN 2026 - 20:50h.

Todos los detalles para ver los encuentros del tercer día de la Copa del Mundo

Cucurella se tatuará la cara de Luis de la Fuente si España gana el Mundial: "Creo que está bien"

Compartir







El Mundial 2026 sigue su curso y el tercer día del torneo de selecciones tiene el estreno de una de las tres anfitrionas. Durante el sábado 13 de junio se disputarán los encuentros entre Estados Unidos y Paraguay, con un acto inaugural previo, y el último partido del día, que enfrentará a Catar contra Suiza. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega el Estados Unidos - Paraguay del Mundial 2026?

El duelo entre Estados Unidos y Paraguay perteneciente a la primera jornada del Grupo D, donde también están encuadradas las selecciones de Australia y Turquía, se celebrará este sábado 13 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. El encuentro comenzará a las 03:00h en España, pero minutos antes tendrá lugar el último evento de inauguración de una anfitriona en este Mundial 2026.

¿Cómo ver el Estados Unidos - Paraguay del Mundial 2026?

El partido entre Estados Unidos y Paraguay del Mundial 2026 que, además del encuentro, tendrá un acto inaugural previo al ser estreno de una de las anfitrionas, podrá seguirse a través de de la plataforma de DAZN y DAZN Mundial.

PUEDE INTERESARTE El Mundial 2026 arranca con polémica y tres rojas directas en el México - Sudáfrica

¿Cuándo y dónde se juega el Catar - Suiza del Mundial 2026?

El partido que enfrenta a Catar y Suiza, que corresponde a la primera jornada del Grupo B donde también están las selecciones de Canadá y Bosnia y Herzegovina, se disputará este sábado 13 de junio en el Levi's Stadium de Santa Clara. El encuentro será el segundo y último del día en España y el pitido inicial será a las 21:00h, horario peninsular.

¿Cómo ver el Catar - Suiza del Mundial 2026?

El duelo entre Catar y Suiza se podrá seguir en abierto a través de La 1 de RTVE y RTVE Play y también, como el resto de encuentros de la Copa del Mundo, en DAZN y DAZN Mundial.