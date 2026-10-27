Basilio García Sevilla, 27 OCT 2026 - 12:04h.

"Me gusta la ciudad, me gusta la afición, la gente es muy buena"

El motivo por el que el Lille dejó salir a Félix Correia tres días después de ser titular ante el PSG

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Aunque gran parte de la afición sigue intentando descifrar qué tipo de futbolista es Félix Correia, uno desde luego nada común, lo cierto es que los números están empezando a darle la razón al Sevilla FC. El luso marcó el segundo gol este lunes ante el CA Osasuna, suma dos dianas y, además, ha dado una asistencia. Tres participaciones en jugadas de gol, pero lo que más llama la atención de su aportación es el sacrificio defensivo, con el que ha mejorado el equipo y, especialmente, un Gabriel Suazo que se encuentra ahora mucho más arropado.

El futbolista está empezando a repetir los números que consiguió en el Lille -marcó cinco goles y dio seis asistencias la temporada pasada-, aunque las cifras no fueron lo único reseñable para un jugador que se ha encontrado en el Sevilla un ambiente muy distinto al que vivió en Francia, pese a que participó muchísimo y el equipo acabó siendo subcampeón de la Ligue 1 solo por detrás del todopoderoso PSG. “Vine de un momento difícil en Lille. Estaba en un momento un poco difícil. Pienso que mis compañeros y el míster me ayudaron a tener ese buen nivel. Quiero continuar con ese nivel, estoy confiado, estoy contento. Espero continuar así”, expresaba el jugador en la zona mixta tras el partido ante el CA Osasuna, en la que lució unos pendientes con balones de oro precisamente en la hora a la que se celebraba la gala del Balón de Oro en Londres. Un detallito llamativo.

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Este buen inicio de temporada abona la pregunta sobre su continuidad, y lo cierto es que Félix lo tiene clarísimo pese a llevar menos de dos meses en el club. Quiere seguir. “Pienso que sí, estoy muy contento aquí. Me gusta la ciudad, me gusta la afición, la gente es muy buena. Estoy muy feliz aquí. Tenemos que ver después al final del año, pero pienso que sí, que es posible y estoy muy contento de estar aquí”, expresaba Félix.

El jugador está cedido por el Lille por una temporada, pero en el contrato no figura opción de compra alguna. Con todo, es sabido que los jugadores juegan donde quieren, y seguro que si las dos partes quieren llegar a un acuerdo al término de la campaña se logrará. La web especializada Transfermarkt le valora en estos momentos en 10 millones de euros, más de los 7 ‘kilos’ que el club francés pagó al Gil Vicente en el verano de 2025 para hacerse con sus servicios.

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Luis García Plaza saca su mejor versión. “El míster habla siempre conmigo. Me pasa esa confianza y partido a partido estoy más confiado. Aquí con mis compañeros también estoy muy contento. Hablamos y sigo trabajando partido a partido, día tras día”.

El sevillismo. “Me gusta mucho jugar aquí con nuestra gente, con nuestra afición. Pienso que es importante, tenemos que seguir así. La afición siempre está con nosotros. Seguimos con ese ambiente y siempre vamos a pelear por la afición”.

No mira a Europa. “Nosotros pensamos solo partido a partido. Hoy fueron solo tres puntos y seguimos así. Más adelante pensaremos en los objetivos y vamos a por encima. Pero partido a partido y siempre así, seguimos trabajando”.