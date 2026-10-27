Fran Fuentes 27 OCT 2026 - 20:15h.

El conjunto azulón espera respuesta para cerrar la operación

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El Getafe CF se sigue moviendo en el mercado de fichajes con los jugadores libres. Tras incorporar a Dani Carvajal, quien ya ha jugado un par de partidos como azulón, Toni Muñoz sigue buscando a futbolistas disponibles para comprometerse desde ya y que puedan elevar el nivel de la plantilla cuanto antes. Es ahí donde encaja el nombre de Jadon Sancho, por quien el club que preside Ángel Torres ya ha presentado incluso una oferta oficial sobre la mesa.

Así lo confirma en DAZN el periodista especializado en fichajes Matteo Moretto: "El Getafe está esperando la respuesta definitiva de Jadón Sancho. El club de Madrid ya ha enviado una oferta al futbolista", informa, incluso ofreciendo la cuantía económica de la propuesta: "Un contrato hasta final de temporada por 500.000 euros", revela.

En este sentido, el jugador ya tiene sobre la mesa la propuesta y la pelota está en su tejado: "Ahora mismo, simplemente falta el 'sí' del extremo inglés. Vamos a ver qué pasa, pero van a ser días clave para el futuro de Jadón Sancho y el Getafe", sentencia.

La oferta por Jadon Sancho, muy lejos al salario que venía cobrando

En este sentido, el jugador no ha tenido ni una propuesta que le haya convencido hasta la fecha. Habrá que esperar para conocer si la del Getafe CF le seduce. Es cierto que, tras jugar en clubes como el Manchester United, el Borussia Dortmund, el Chelsea o el Aston Villa, la oferta se aleja mucho de lo que venía percibiendo en otros clubes. Sin embargo, es un escenario bastante propicio para relanzar su carrera, ya que aterrizaría a un equipo con no tanto talento en la zona ofensiva y, literalmente, sin un solo extremo en la plantilla.

Así las cosas, solo falta la respuesta del jugador, por lo que en los próximos días se conocerá si el Getafe CF logra cerrar esta incorporación.