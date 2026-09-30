Redacción ElDesmarque Madrid, 30 SEP 2026 - 13:56h.

El centrocampista del Arsenal volvió a demostrar frente a Croacia que encajaría muy bien en la medular del Real Madrid

La estadística que el Real Madrid no tenía en la Selección Española desde la Eurocopa 2024

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Santi Cañizares lanzó un mensaje muy claro al Real Madrid durante el España-Croacia. Mientras se disputaba el encuentro en el Sánchez-Pizjuán, el exguardameta defendió en Tiempo de Juego, de la Cadena COPE, la necesidad del conjunto blanco de incorporar un futbolista como Martín Zubimendi. El centrocampista del Arsenal había asumido la titularidad en lugar de Rodri y estaba ofreciendo una actuación notable, algo que llevó a Cañizares a pedir su fichaje para los de Concha Espina.

La petición de Santi Cañizares al Real Madrid

Zubimendi volvió a demostrar frente a Croacia por qué su perfil resulta tan solicitado por los madridistas. Luis de la Fuente decidió dar descanso a Rodri y colocó al donostiarra como pivote titular. El vasco respondió con una actuación sólida en la medular, participando en la salida de balón y dando continuidad al juego de España en un partido que terminó con goleada por 4-1 a favor de La Roja.

Al exguardameta de Valencia y Real Madrid no se le pasó por alto su buen rendimiento e hizo una petición al conjunto blanco. “Ese estilo de jugador lo necesita el Madrid, como un comer. Más que jugar con portero”, aseguró antes de que Manolo Lama le recordara que el Arsenal no pondría facilidades para desprenderse del internacional español.

Martín Zubimendi vuelve a aparecer en el radar del Real Madrid

El centrocampista fue uno de los objetivos del conjunto blanco cuando Xabi Alonso ocupaba el banquillo merengue y también hace tan solo algo más de un mes cuando se cayó el fichaje de Rodri. El pivote vasco optó, la primera vez que el Real Madrid se interesó en hacerse con sus servicios, por abandonar la Real Sociedad para fichar por el Arsenal por 70 millones de euros y, en el pasado mercado de verano, no realizó ningún gesto que hiciera pensar que quería marcharse de los 'gunners'. Actualmente, Zubimendi tiene contrato con el conjunto londinense hasta 2030 y aunque su actuación ante Croacia vuelva a recuperar el deseo de su fichaje en los madridistas, la operación parece, por el momento, más un sueño que una realidad.