La perla del Bayern de Múnich que el Real Madrid sigue muy de cerca

Fran Fuentes 24 SEP 2026 - 10:41h.

Desde Alemania apuntan a que el conjunto blanco lo tiene muy vigilado

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El Real Madrid no ha descartado por completo la idea de reforzar el centro del campo de cara al futuro. Sin embargo, el perfil que buscan estaría lejos de "un Toni Kroos" o "un Luka Modric". En este sentido, el club cree que no hay un director de juego en el mercado que pueda llegar al conjunto blanco y mejorar automáticamente las prestaciones del equipo. En este sentido, el último nombre en salir a la lista de futuribles es una perla del Bayern de Múnich. Y no, no es Michael Olise, por quien el conjunto bávaro ya dejó claro que no había negociación posible. Hablamos de Lennart Karl.

Y es que, según informa Christian Falk, director de la sección de deportes del diario BILD, revela que el Real Madrid sigue muy de cerca al mediapunta alemán, de apenas 18 años. El germano cuenta ya con experiencia en la élite, habiéndose hecho importante en el centro del campo del conjunto alemán tras la lesión de Jamal Musiala. En este sentido, el centrocampista, de apenas 1.68 metros, sumó cinco goles y seis asistencias en 26 partidos de la Bundesliga. Mejores aún son sus cifras en Champions, donde, habiendo disputado ocho partidos, logró marcar cuatro goles y dar dos asistencias.

En este sentido, según la citada información, el Real Madrid mira con mucha atención los progresos del futbolista. Todavía no se ha producido ningún contacto, pero el interés es real. De este modo, el conjunto blanco monitoriza a una de las perlas con más futuro del panorama europeo. Su contrato expira en 2029, por lo que esa vía parece compleja para explotar en corto plazo. De la misma manera, el Bayern de Múnich ha demostrado ser un club complejo para negociar, que no facilita las cosas y que trata de mantener a sus mejores jugadores para luchar por la UEFA Champions League. No será fácil sacar de ahí a Lennart Karl.