Philippe Coutinho ya tiene nuevo equipo, pero firma por sólo tres meses
Lleva siete meses sin jugar tras su polémica salida del Vasco da Gama
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Philippe Coutinho ya tiene nuevo equipo. El brasileño, cuyo impacto en LaLiga estuvo marcado por convertirse en el segundo fichaje más caro de la historia del FC Barcelona, seguirá jugando al fútbol en su país a sus 34 años tras firmar un nuevo contrato con el Santos. Contrato que, eso sí, abarca únicamente un plazo de tres meses, hasta que concluya la temporada del fútbol brasileño a finales de 2026.
Allí, en el Santos, se reencontrará con viejos conocidos como Neymar o Arthur Melo, este último recién llegado también en un mercado veraniego en el que el club ha incorporado a otros futbolistas de renombre como Rodinei o Cebolinha.
Philippe Coutinho, un fichaje tras las críticas
Su llegada al Santos, eso sí, se produce en un contexto complejo. El mediapunta lleva siete meses sin jugar un partido de fútbol después de que el Vasco da Gama rescindiera su contrato el pasado mes de febrero tras una fuerte polémica por su pobre rendimiento.
"Hoy entrenó con nosotros. Ya se está integrando y adaptando al grupo. Va a ayudarnos y nosotros vamos a ayudarlo", dijo Cuca, entrenadores del Santos, a TV Globo antes de su duelo contra el Cruzeiro de este próximo fin de semana, del Campeonato Brasileño.
Así pues, a sus 34 años Coutinho emprende una nueva aventura futbolística. Surgió precisamente de las categorías inferiores de Vasco da Gama antes de saltar al Inter en verano de 2008. Desde entonces, ha pasado por clubes de renombre como el Liverpool, el Bayern o el Aston Villa, además del Barça y el Espanyol. El cuadro azulgrana llevó a pagar 135 millones de euros por su fichaje en verano de 2017 tras la salida de Neymar, convirtiéndose de manera inmediata en el segundo fichaje más caro de su historia, superado únicamente por Dembélé, quien también aterrizó en el Camp Nou ese mismo verano por 148 millones.