Lucas Gatti 14 SEP 2026 - 23:33h.

Boca Juniors estudia su fichaje

El Valencia reduce el casting de entrenadores: las dos siguientes opciones

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El mercado de fichajes sigue vivo en Boca y recientemente se dio la salida de Kevin Zenón. Ante la venta del volante a Atlanta de México, se especulaba con la posibilidad de que Juan Román Riquelme vaya a la carga por un mediocampista por el hueco que quedó en el plantel. Con este panorama, acercaron en las últimas horas el nombre de Federico Redondo.

Según pudo saber ElDesmarque, el club argentino deberá decidir en las próximas horas si incorpora o no al mediocampista del Elche que es, por ahora, la alternativa concreta que apareció sobre la mesa. La dirigencia analiza la posibilidad y deberá evaluar si el perfil del jugador encaja con las necesidades del plantel y si existe margen para avanzar en una operación que debería resolverse con mucha rapidez.

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También hay una contradicción interesante: Redondo fue ofrecido a Boca justo cuando atraviesa un momento en el que empieza a encontrar su lugar en España. El cambio de posición y la confianza de Martin Anselmi le permitieron sumar protagonismo al jugador del Elche.

Desde el club español, además, la intención es contar con él. Por eso, mientras Boca analiza si toma o deja la oportunidad, Federico Redondo tiene otro desafío por delante. Este martes jugará contra el Real Madrid, el club que convirtió a su padre en leyenda, en una noche que puede tener un significado especial para él.

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Federico Redondo podría marcharse a Boca Juniors

Y mientras el apellido vuelve a aparecer ligado al fútbol argentino, Redondo intenta escribir su propia historia. Esta vez, lejos de la comparación permanente con Fernando, y con una posibilidad inesperada sobre la mesa: la de volver al país para ponerse la camiseta de Boca, tras su paso por Argentinos Juniors.

El Elche recibirá este martes al Real Madrid en el estadio Martínez Valero por la sexta fecha de LaLiga EA Sports. Para Redondo hijo no será un partido más. Será volver a enfrentarse al club que marcó para siempre la historia de su familia.

Su padre, Fernando Redondo, fue una de las grandes figuras del Madrid durante la década de los 90. Llegó al club en 1994, después de su etapa en Tenerife, y permaneció hasta 2000. Con la camiseta blanca ganó dos Ligas y dos Champions League, además de convertirse en uno de los grandes referentes de la institución durante aquella época. En la Champions 1999/2000 fue capitán y elegido como el mejor jugador de la competición. El apellido Redondo quedó asociado para siempre al Real Madrid. Y Federico creció con esa historia dentro de su propia casa.

Federico nació en Madrid el 18 de enero de 2003, cuando su papá todavía estaba vinculado a LaLiga. Aunque llegó a la Argentina siendo muy pequeño y se formó futbolísticamente en las inferiores de Argentinos Jrs, su relación con el club madrileño siempre estuvo presente. Federico reconoció en distintas oportunidades su cariño por el Real Madrid y su condición de hincha del club.

La comparación con su padre fue inevitable desde que comenzó a destacarse. Ambos son mediocampistas, los dos utilizan el apellido Redondo y entienden el fútbol desde un lugar parecido: la pelota como herramienta para manejar los partidos. Pero Federico siempre intentó construir su propio camino.

De Argentinos a Elche, con el apellido más pesado de todos

El recorrido de Federico estuvo inevitablemente acompañado por la sombra de Fernando. No porque su padre haya intentado imponerle un camino, sino porque la comparación aparece cada vez que pisa una cancha.

Fernando fue un volante central exquisito, elegante, capaz de conducir, recuperar y manejar los tiempos de un partido. Federico tiene características similares, aunque desarrolló su propio estilo y una carrera diferente. Su paso por Argentinos fue el punto de partida para dejar de ser solamente “el hijo de” y empezar a ser reconocido por sus propias condiciones.

Incluso durante su etapa en Inter Miami junto a Lionel Messi, Fernando estuvo cerca de su hijo. La familia compartió aquella experiencia en Estados Unidos y Federico tuvo la oportunidad de desarrollarse en un plantel rodeado de futbolistas de enorme jerarquía.

Ahora, en Elche, atraviesa otro aprendizaje. El cambio de posición impulsado por Anselmi lo obliga a incorporar conceptos defensivos diferentes a los de un volante central. Y el resultado empezó a verse justamente cuando necesitaba demostrar que podía adaptarse al fútbol europeo.

El partido ante Real Madrid aparece como una prueba todavía mayor: tendrá enfrente a uno de los equipos más importantes de Europa y, al mismo tiempo, al club que representa una parte fundamental de la historia futbolística de su padre.