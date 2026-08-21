Con Giorgi Kochorashvili para 'olvidar' lo de Rubén Vargas

Pepe Jiménez Sevilla, 21 AGO 2026 - 13:56h.

Kike Salas, sancionado, tampoco viaja a Bilbao

Luis García Plaza confirma lo de Rubén Vargas: "Está muy cerca de salir"

Compartir







El Sevilla ha anunciado este viernes, a través de sus medios oficiales, la convocatoria para jugar ante el Athletic Club y la gran novedad es la aparición del recién llegado Giorgi Kochorashvili, que ocupa el lugar dejado por Rubén Vargas, cerca de cerrar su salida de Nervión.

Con el suizo avanzando en su traspaso al Olympiakos, ha sido el propio Luis García Plaza el que ha confirmado en su comparecencia de prensa que el ex de la Bundesliga no viajaría con sus compañeros. El que sí viaja, aunque con pocas opciones de participar, es el recién llegado Giorgi Kochorashvili, jugador que "estará en el banquillo, será complicado que juegue", según el entrenador blanquirrojo.

Igualmente, sin Alfon aún en la lista, también se cae respecto a la pasada semana el sancionado Kike Salas, que cumplirá sanción este sábado y dejará su lugar a Andrés Castrín, jugador preparado para la cita pero que, según García Plaza, no sabe aún si "está para 90 minutos".

Así ha anunciado el Sevilla la lista de convocados

"Luis García Plaza, técnico del Sevilla FC, ha facilitado la lista de convocados que se desplaza esta misma tarde a Bilbao para medirse mañana al Athletic Club en la segunda jornada del campeonato. El reciente fichaje nervionense, Giorgi Kochorashvili, se une a sus compañeros en la expedición y viaja a tierras vascas para ser uno más del grupo. Cabe destacar que Kike Salas no será de la partida por cumplir sanción por la tarjeta roja que vio ante el Rayo Vallecano.

PUEDE INTERESARTE El Mallorca busca alternativas ante las peticiones de Adriá Pedrosa

La convocatoria al completo la conforman: Odysseas, Fran González, Rafa Romero, Juan Iglesias, Carmona, Suazo, Oso, Julio Díaz, Castrín, Sangante, Iker Muñoz, Agoumé, Nico Guillén, Kochorashvili, Guridi, Manu Bueno, Miguel Sierra, Ejuke, Peque, Isaac, Ure, Manuel Ángel e Ibra Sow"