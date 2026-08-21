El Sevilla 'recibe' a García Plaza con el aire acondiciondo y reacciona: "Hostia, que frío"

Pepe Jiménez Sevilla, 21 AGO 2026 - 12:35h.

El técnico bromeó con los presentes sobre la temperatura de la sala

Luis García Plaza apuesta por una semana muy movida: "En salidas puedo llevarme alguna sorpresa"

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Sevilla acostumbra a ser un auténtico infierno durante el verano, pero los termómetros han sorprendido a propios y a extraños en las últimas horas con una importante bajada, situación que provoca que, en interiores, lo que antes era indispensable, el aire acondicionado a bajos grados, ahora provoque situaciones tan divertidas como la de Luis García Plaza en sala de prensa.

El conjunto hispalense preparó la sala de prensa para la llegada de su entrenador e intentó que, bajo ningún concepto, el técnico pasase calor, sin embargo, el habitáculo había bajado demasiado la temperatura y García Plaza no dudó en bromear sobre la situación.