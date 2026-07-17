Joaquín Anduro 17 JUL 2026 - 21:09h.

Andrés Cuenca se marcha traspasado al Como 1907

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El FC Barcelona ha sabido utilizar en los últimos años La Masía para compaginar futbolistas que han dado el salto al primer equipo con ventas de jugadores sin sitio que sirven para reforzar económicamente al club. El último de los jóvenes en salir ha sido Andrés Cuenca, que se ha marchado traspasado al Como 1907 dejando un pellizco en la entidad blaugrana que podría ser mayor en el futuro.

El conjunto culé ha anunciado este viernes la salida del central cordobés al cuadro italiano que, bajo el mando de Cesc Fàbregas, se estrenará en la Champions League. El central se une así a la larga presencia de españoles formada por Álvaro Morata, Luis Milla (también incorporado este verano), Jesús Rodríguez, Álex Valle, Jacobo Ramón, Iván Azón y dos futbolistas con doble nacionalidad incorporando a la española como Nico Paz o Assane Diao.

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El Como ha pagado 700.000 euros por Andrés Cuenca y, además, el Barcelona se guarda el 20% de una futura venta. Una cantidad relativamente baja por un jugador con mucho futuro por delante ya que sólo le quedaba un año de contrato en el Barça y que terminó la pasada campaña cedido en el Sporting de Gijón.

El zaguero, de 19 años recién cumplidos, pone fin a siete temporadas en la cantera culé, desde que llegara desde la cantera del Sevilla, en los que se llegó a convertir en una de las mayores promesas azulgranas. El reciente campeón de Europa sub 19 con la Selección Española llegó a debutar con el primer equipo en la victoria por 5-0 ante el Young Boys en la fase liga de la Champions 24/25 ya bajo las órdenes de Hansi Flick.

El comunicado del Barça despidiendo a Andrés Cuenca

El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el Como 1907 para el traspaso del jugador Andrés Cuenca al conjunto italiano. El Club se reserva un porcentaje de una futura venta del jugador. Cabe recordar que el defensa andaluz había disputado la segunda parte de la temporada 2025/26 cedido al Sporting de Gijón, después de haber renovado su contrato hasta 2027.

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Andrés Cuenca llegó al FC Barcelona en el verano de 2019 procedente de las categorías inferiores del Sevilla FC y se incorporó en el primer año de la etapa infantil. Fue creciendo y evolucionando con el paso de las categorías, formándose como un central solvente. Siendo todavía juvenil de segundo año dio el salto al Barça Atlètic, y la temporada pasada disputó siete partidos en la primera vuelta, además de tres partidos de UEFA Youth League, antes de ir cedido al Sporting de Gijón de la Segunda División.

El defensa andaluz, que recientemente se proclamó campeón de Europa con la selección española Sub-19, también llegó a debutar oficialmente con el primer equipo del Barça el 1 de octubre de 2024, en un Barça – Young Boys de Champions League.

El FC Barcelona quiere expresar su agradecimiento a Andrés Cuenca por su compromiso, su dedicación y su trabajo durante estos años en el Club, y le desea mucha suerte y éxitos, tanto en el ámbito personal como profesional.