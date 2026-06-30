David Torres 30 JUN 2026 - 19:49h.

Se esperaba una oferta para renovar que nunca llegó

Thierry Correia: "El Valencia es un club muy inestable. Hay un ambiente tóxico entre la afición y la directiva"

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ValenciaEl Valencia acaba este martes su relación contractual con hasta ocho jugadores, cuatro de ellos en propiedad como Thierry Rendall, Renzo Saravia, Eray Cömert y Guido Rodríguez, mientras que los otros cuatro restantes son cedidos como Julen Agirrezabala Unai Núñez, Largie Ramazani y Lucas Beltrán. De todos ellos, el que más puede impactar es el caso del lateral portugués Thierry, que pone fin a su etapa como valencianista después de siete temporadas marcadas por las lesiones que tan solo le han dejado jugar 160 partidos oficiales en total.

El adiós de Thierry

Thierry está cerca de fichar por el Venezia, pero antes ha escrito una carta en su perfil oficial de Instagram despidiéndose del club dónde se hizo un hombre.

"Después de 7 años, ha llegado el momento de cerrar este ciclo de mi vida Han sido años de mucho orgullo por representar a un club tan grande como el Valencia CF

Vestir esta camiseta, entrar en Mestalla y sentir la fuerza de esta afición es algo que llevaré conmigo para siempre

No todo fue fácil. Fueron años que me hicieron crecer mucho, no solo como jugador, sino principalmente como persona. Sufrí, luché, superé momentos difíciles física y mentalmente, pero nunca dejé de trabajar y creer

Thierry: "Termino esta etapa de una forma diferente a la que deseaba y, sinceramente, a la que creía que merecía. Pero el fútbol también es esto"

Estos últimos 2 años no fueron fáciles para mí, y termino esta etapa de una forma diferente a la que deseaba y, sinceramente, a la que creía que merecía. Pero el fútbol también es esto. No siempre las historias terminan como imaginamos

Aun así, me llevo recuerdos increíbles, personas especiales y amistades que serán para toda la vida. Quiero agradecer a todos mis compañeros, entrenadores, staff y a todas las personas del club que formaron parte de este camino

Y un agradecimiento muy especial a la afición, por el cariño y el apoyo a lo largo de estos años, en los buenos y en los malos momentos

Por último, a mi mujer, a mi familia y a mis amigos… gracias por no dejarme caer nunca, incluso en los momentos más difíciles. Sin vosotros nada de esto sería posible

Gracias por todo @valenciacf

Amunt Per Sempre

Para siempre en mi corazón 🧡🦇"