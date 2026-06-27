Los veteranos del Valencia CF responden: Se necesitan al menos tres fichajes para ir a Europa y apuestan por Guido Rodríguez

Sempere, Bartual y Adorno atienden a ElDesmarque: Prioridad un central; Guido sí, pero no a cualquier precio y fichajes para ir a Europa

La Asociación de Futbolistas del Valencia CF cambiará su sede al Nou Mestalla

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ValenciaLa Asociación de Futbolistas del Valencia CF ha realizado su tradicional comida de verano en la que un centenar de exjugadores de todas las épocas del club, entre los cuales estaban algunos míticos exjugadores del Valencia CF como José Manuel Sempere (Tesorero), Jorge Bartual (portero y entrenador de la FFCV) o Miguel Ángel Adorno, un clásico de los 70 que han atendido a ElDesmarque para analizar el mercado de fichajes del Valencia CF. A todos ellos les hemos preguntado qué opinan del mercado de fichajes del Valencia CF, cuántas posiciones hacen falta reforzarse y qué debe hacer el club con Guido Rodríguez. Aquí sus respuestas.

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José Manuel Sempere: "Deberían fichar un central de garantías"

¿Cuántos jugadores crees que debería fichar el Valencia todavía?

Yo creo que no es una cuestión de cantidad, es una cuestión de reforzar los puestos más significativos, construir el equipo a partir de ahí. Para mí, con todos los respetos, deberían fichar un central de garantías y, a partir de ahí, tú puedas reconstruir el equipo y el juego.

¿Qué te parece Guido Rodríguez? ¿Cuánto hay que apostar por él

Es un buen jugador y tiene una características que te vienen bien para iniciar juego. Si no se queda él, deberían raer a alguien que sea muy parecido a él.

Sempere: "¿Guido? Es un buen jugador y tiene una características que te vienen bien para iniciar juego. Si no se queda él, deberian traer a alguien que sea muy parecido a él"

¿Qué perfil de fichajes crees crees que debería hacer Valencia? ¿Veteranos, expertos, jóvenes, apuestas?

Yo apostaría más por juventud, puedes tener algún jugador más veterano como Guido, pero luego en el fútbol actual el aspecto físico es clave, hay que ser fuerte. Por eso creo que hay que fichar a gente gente que físicamente te haga ser bastante competitivo.

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Como Dieng

Sí, ahora falta que se adapten, pero sí, ese perfil de jugador.

¿Si tuvieras que elegir un fichaje por encima de los demás cuál? ¿Un central por encima de todos?

Tú tienes que construir el equipo y tienes que apuntalar ciertos puestos del equipo que te den seguridad, que te permitan tener fe en ese jugador y en ese puesto para partir de ahí construir el equipo.

¿Con Dimitrievski estás tranquilo?

Sí, pero siempre que por delante de él haya un central con condiciones, y a partir de ellos construir el equipo hacia adelante

Jorge Bartual: "Yo ficharía un organizador, un central y la guinda sería un delantero"

¿Cuántos fichajes crees que necesita el Valencia esta temporada?

Decir un número es un poco aventurarse, ¿no? Yo creo que lo que primero hay que hacer es ver las necesidades en cada posición, que el entrenador pues piense lo que necesita en cada puesto y, sobre todo doblar posiciones, porque es necesario el tener varios jugadores el en cada posición.

De lo que has visto el Valencia este año ¿qué posiciones crees que están un poco más necesitados?

Depende de la gente si se va a ir. Si se va Javi Guerra, si se queda o no, yo creo que es fundamental en este equipo.

Parece que Javi Guerra se queda, pero...

Pues un organizador y un central, para mí es fundamental también, y bueno, pues la guinda de un delantero contrastado también sería importante.

Bartual: "Lo bueno que tiene Guido es que lo conocemos, que sabemos lo que nos puede dar y yo creo que cuadra con lo que en Valencia y el entrenador quiere"

Hablas de un organizador, ¿te cuadra Guido Rodríguez, qué te parece el papel de Guido? ¿Crees que debería poner mucha carne de asador por él?.

Lo bueno que tiene Guido es que lo conocemos, que sabemos lo que nos puede dar y yo creo que cuadra con lo que en Valencia y el entrenador quiere. Evidentemente tiene que tener gente alrededor que dé otro perfil para poder destacar.

Jorge, por último, el Valencia ha renovado a Dimitrievski, ¿ crees que con él la portería del Valencia está asegurada?

Totalmente, yo cuando se lesionó Julen, ya lo comenté en diferentes medios que me parecía un portero totalmente solvente, sobrio, seguro, con personalidad, con la experiencia y yo creo que nos ha dado razón a todos. Es el que ha salvado la cabeza, entre comillas, al entrenador, porque prefería a a Julen y por eso lo trajo, pero luego ha demostrado su calidad.

Miguel Ángel Adorno: "Si se quiere aspirar a Europa falta un buen central, un buen medio y un delantero centro de calidad

¿Cuántos fichajes necesita el Valencia CF?

Debe asegurarse la columna vertebral, central, medio y el delantero. Siempre se habla que el delantero es el más importante y para mí el más importante es el medio organizador que es lo que adolece el Valencia.

¿Y qué te parece Guido Rodríguez el Valencia está trabajando para renovarlo?

Hombre, Guido Rodríguez no es mal jugador. Cuando él está en posesión de balón, da tranquilidad, sabe distribuir, Pero claro, hay que buscar gente más joven, ¿no?

Como Guido Rodríguez, pero más joven o acompañarlo.

Hombre, vamos a ver. En la plantilla que tiene el Valencia Guido Rodríguez es importante en el medio del campo y si es importante, hay que renovarlo.

Adorno: "En la plantilla que tiene el Valencia Guido Rodríguez es importante en el medio del campo y si es importante, hay que renovarlo".

Y vale, aparte de Guido Rodríguez y de la columna vertebral, qué posición crees que el Valencia sí o sí deben reforzarse?

Yo vamos a ver, te he hablado de la columna vertebral, pero yo creo que la portería está bien cubierta con. Dimitrievski. Hay que fichar un buen central. Por ponerte un, tipo Ayala, si quieres aspirar y luego un organizador, pero un organizador que vaya y te quite la pelota a la línea de cuatro atrás, que organice.

¿Y arriba?

Yo ficharía un tercer delantero, bueno, te estoy hablando. Si se quiere aspirar a Europa tiene que tener un buen portero que lo tiene, un buen central que hace falta, un buen medio que hace falta, que sea organizador y un delantero centro de calidad, que sea goleador, que si tú le pasas la pelota él se la invente. ¿Te acuerdas de Villa, por ejemplo? A Villa tú le metías la pelota en cualquier condición y marcaba, pero Villa se inventaba la jugada para marcar el gol. No quiero decir que Hugo o Sadiq no valgan, pero si quieres aspirar a Europa necesitas más