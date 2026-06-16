Basilio García Sevilla, 16 JUN 2026 - 19:37h.

El lepero contrata al sevillano siete meses después de ocupar su puesto en el filial sevillista

Luci y la herencia de Galván en el Sevilla Atlético: "Tenemos que ser exigentes porque se acomodan"

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El fútbol nunca deja de dar noticias sorprendentes, como las que se han sucedido en los últimos días en el RC Recreativo de Huelva y que tocan, de refilón, al Sevilla FC y en concreto a su primer filial. Sorprendente no significa negativa, pero sí es cierto que es muy curiosa la sucesión de los acontecimientos que han llevado a Luci Martín y a Jesús Galván a ‘encontrarse’ en el Decano del fútbol español.

El 7 de noviembre de 2025, en la capital hispalense se anunciaba que Jesús Galván, que incluso había sonado para entrenar al primer equipo, abandonaba el Sevilla Atlético para dar un salto a LALIGA HYPERMOTION y empezar a entrenar al CD Mirandés. El filial ya empezaba a renquear, y el sustituto de Galván fue Luci. El lepero, hombre de confianza de Joaquín Caparrós, no consiguió enderezar el rumbo y el 9 de marzo fue destituido para darle el equipo a Marco García, quien acabaría la temporada. Hace unos días, el club anunció que Diego Galiano cogería las riendas del filial en la Segunda RFEF.

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Pues bien, siete meses después de que Luci relevara a Galván en el banquillo franjirrojo, el primero ha dejado la disciplina del Sevilla para incorporarse al Recreativo de Huelva como nuevo director deportivo, y su primera decisión ha sido la de firmar al sevillano como entrenador del conjunto albiazul para su enésimo reto de ascender a la Primera Federación. De ser su relevo a contratarle.

El presidente recreativista, Adrián Fernández, ha confirmado en la rueda de prensa que se ha celebrado este martes en el Nuevo Colombino que ya la pasada temporada quiso contar tanto con Luci como con Galván, y de cara a la temporada 2026/27 ha firmado a dos hombres que pondrán algo de acento sevillista a la temporada del Recre, aunque también formaron parte en el pasado del equipo albiazul.

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Los fichajes de Luci y Galván por el Recre

Luci se desvinculó el lunes del Sevilla -formaba parte del departamento de metodología y tecnificación- como paso previo a marcharse a Huelva, aunque la semana pasada ya quedó todo concretado. Galván, por su parte, esperaba encontrar un nuevo destino después de que el Mirandés le destituyera en enero tras solo ocho partidos en el cargo. El equipo de Miranda de Ebro acabó descendiendo a la Primera RFEF apenas unos meses después de que se le escapara el ascenso a LALIGA EA SPORTS en la final de la promoción ante el Real Oviedo.

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"Sé cómo puede ayudar. Estamos en Segunda Federación. Que Jesús nos haya dicho que sí, en gran parte, es porque es amigo mío, lo he convencido, sé que es un gran profesional. Estaba esperando cotas mayores, tenía cotas mayores, pero cuando le he explicado el proyecto me dijo que ya se había reunido con el club pero quería esperar un poco. El club había avanzado con él antes", confirmaba Luci.