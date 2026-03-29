Andrea Esteban 29 MAR 2026 - 08:56h.

La Real no ha definido su renovación

Óskarsson responde con Islandia y le pide sitio a Pellegrino Matarazzo

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El futuro de Aritz Elustondo se ha convertido en uno de los grandes asuntos a resolver en la planificación de la próxima temporada de la Real Sociedad. El central, uno de los capitanes y referentes del vestuario, termina contrato en junio y se enfrenta a una decisión que va mucho más allá de lo deportivo: seguir en el club de su vida o salir para mantener el protagonismo sobre el césped.

Falta de protagonismo y dudas desde el club

La situación de Elustondo ha estado marcada por la incertidumbre durante toda la temporada. Desde el club no se ha definido una postura clara respecto a su renovación, no por dudas sobre su compromiso, sino por la necesidad de ajustar la plantilla a un nuevo ciclo.

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Además, su papel ha perdido peso en los planes del técnico Pellegrino Matarazzo, con apenas setenta y dos minutos disputados en tres partidos. Un contexto que contrasta con su importancia histórica dentro del equipo y que refuerza la sensación de que su etapa puede estar acercándose al final.

Eso sí, las bajas en defensa y los compromisos internacionales podrían abrirle una ventana de minutos en el tramo decisivo, algo que la dirección deportiva sigue analizando antes de tomar una decisión definitiva.

El deseo de seguir compitiendo marca el camino

A punto de cumplir treinta y dos años, Elustondo tiene claro que aún se siente futbolista. Su prioridad es jugar, sentirse importante y apurar su carrera desde el protagonismo, una idea que no encaja del todo con el rol secundario que podría tener si continúa en el club.

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En ese sentido, el ejemplo de otros jugadores formados en Zubieta que han salido en busca de minutos pesa en su reflexión. El central sabe que tiene las puertas abiertas del club para regresar en el futuro en otras funciones, pero ahora mismo su objetivo es seguir compitiendo al máximo nivel.

Todo apunta a que su decisión se inclina hacia una salida este verano. No como una ruptura, sino como una elección natural en busca de continuidad y sensaciones dentro del campo.