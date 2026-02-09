El fichaje del Racing para sustituir a Manex Lozano llega libre de Las Palmas

Celia Pérez 09 FEB 2026 - 16:06h.

El delantero rescindió contrato en el mes de diciembre

Tan solo dos días después de anunciar la lesión de Manex Lozano, el Racing de Santander ya tiene el fichaje de Jaime Mata. El delantero llega al club cántabro para cubrir la ausencia de larga duración del futbolista cedido por el Athletic Club hasta final de temporada. Manex sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le dejará fuera de los campos de juego lo que resta de esta temporada y ante la cual la dirección deportiva ha decidido apostar por el experimentado delantero que llega libre tras rescindir contrato con la UD Las Palmas.

Según cuenta la cadena Cope, Jaime Mata ha firmado con el Racing de Santander hasta final de temporada. El delantero, que estaba libre desde el pasado mes de diciembre, no se lo ha pensado y ha aceptado la oferta del club cántabro, motivado en parte también porque su familia es de allí. De esta forma, el club cubre la importante baja que ha sufrido en la delantera con la grave lesión de Manex Lozano.

Precisamente el futbolista athleticzale llegó en este mercado de invierno para reforzar la delantera de José Alberto, pero ha tenido que parar en seco después de solo cinco partidos en los que había dejado buenas sensaciones, siguiendo la tónica de su participación con el Athletic en la Youth League, donde destacó con seis goles en seis encuentros.

En LALIGA HYPERMOTION, el pamplonica había destacado con dos goles y una asistencia en los cuatro encuentros disputados a los que hay que sumar su choque ante el Barcelona en Copa del Rey. Ahora todo ello se ha visto frenado en seco con la grave lesión de la rotura del ligamento cruzado, por lo que toca recuperarse y volver a estar en forma para dar su mejor condición y con vistas a pretemporada.