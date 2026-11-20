Pablo Sánchez 20 NOV 2026 - 22:31h.

La sanción máxima para Jesús Owono

Primera aparición pública tras lo sucedido

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Jesús Owono, portero del Andorra, hizo este viernes su primera aparición pública después de la muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel. El guardameta de Guinea Ecuatorial, sancionado con 12 partidos de suspensión por el comité de competición por la dura entrada que ocasionó la muerte al delantero madrileño durante el encuentro entre ambos equipos disputado el 2 de noviembre en el estadio Heliodoro Rodríguez López, asistió este viernes partido entre el Andorra y el Leganés en el Nou Estadi de Encamp.

Owono presencia el encuentro, de la jornada 15, junto a los jugadores no convocados del equipo del Principado. Durante el minuto de silencio en memoria de De Miguel, se le vio de pie y rezando. Después, en el minuto 9, se paró el encuentro para homenajear al futbolista del Tenerife y todos los asistentes aplaudieron durante un minuto.