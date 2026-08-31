AFE y el Hospital Ruber Internacional unen fuerzas para cuidar la salud reproductiva de los futbolistas

Redacción ElDesmarque Madrid, 31 AGO 2026 - 12:38h.

Es un acuerdo para facilitar a los futbolistas y sus familias el acceso a servicios especializados de medicina reproductiva

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La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el Hospital Ruber Internacional han alcanzado un acuerdo de colaboración para acercar la medicina reproductiva a los futbolistas afiliados y a sus familias. La alianza busca ampliar la atención que reciben los profesionales del fútbol más allá del terreno de juego y facilitar el acceso a servicios especializados para quienes quieran planificar su proyecto de maternidad o paternidad. El convenio permitirá a los afiliados y afiliadas de AFE acceder a la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Ruber Internacional, perteneciente al grupo Quirónsalud, con una atención personalizada y condiciones preferenciales. El acuerdo tendrá una duración inicial de un año, con posibilidad de prórroga.

Preservación de la fertilidad y tratamientos especializados

Entre las prestaciones contempladas se encuentran la preservación de la fertilidad, la inseminación artificial y la fecundación in vitro (FIV), además de pruebas como el diagnóstico genético preimplantacional (PGT) y el test prenatal no invasivo (TPNI). Los afiliados también contarán con condiciones preferenciales en procesos de vitrificación.

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La iniciativa pretende ofrecer alternativas a los deportistas que quieran tomar decisiones sobre su futuro familiar durante una carrera profesional marcada por calendarios exigentes y una alta carga competitiva. Para Geni Martínez, responsable del Departamento de Salud de AFE, la salud reproductiva debe formar parte del cuidado integral del deportista. “La salud reproductiva forma parte del bienestar integral de los y las deportistas y cada vez son más los que buscan asesoramiento para planificar su proyecto familiar o preservar su fertilidad”, explicó.

David Aganzo, presidente y director general de AFE, también puso el foco en ampliar los servicios disponibles para los futbolistas. “Este acuerdo supone un paso más en el compromiso de la Asociación por ofrecer a nuestros afiliados servicios que contribuyan a su bienestar dentro y fuera del terreno de juego”.

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Una atención adaptada a cada paciente

El acuerdo contempla además el acceso a pruebas diagnósticas complementarias dentro de la red de centros de Quirónsalud cuando estén indicadas por los especialistas. El objetivo es ofrecer un seguimiento coordinado y adaptado a las necesidades de cada paciente. El doctor Yosu Franco, director del Laboratorio de Reproducción Asistida del Hospital Ruber Internacional, destacó la evolución de la medicina reproductiva y la importancia de personalizar cada tratamiento. “Cada paciente tiene unas necesidades diferentes”, señaló, subrayando la necesidad de un trabajo conjunto entre ginecólogos, andrólogos, embriólogos, genetistas y personal de laboratorio.

La firma contó con representantes de ambas entidades y refuerza la estrategia de AFE de incorporar servicios relacionados con la salud y el bienestar de los futbolistas y sus familias.