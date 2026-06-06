Redacción ElDesmarque 06 JUN 2026 - 09:35h.

Marc Pubill junto con los jugadores del Atleti de LALIGA GENUINE Moeve han sido los protagonistas del tercer capítulo de la docuserie ‘Autenticxs’

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La nueva entrega de la docuserie ‘Autenticxs’ tiene varios nuevos protagonistas. En este caso, Marc Pubill es el que conoce a los jugadores del Atlético de Madrid de LALIGA GENUINE Moeve. En este tercer capítulo el defensor ha entrenado con ellos y también se han producido confesiones por ambas partes.

Algunos de los jugadores del Atlético de LALIGA GENUINE Moeve asistían al entrenamiento del equipo del Cholo Simeone y pudieron saludar uno a uno a cada futbolista y al cuerpo técnico. Aprovecharon para trasladarles su admiración y hacer alguna petición al aire, como a Koke que le dijeron que a ver si volvía a la Selección Española.

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Más tarde, Marc Pubill entrenaría con ellos y estos le preguntaron por algunos consejos que deberían tener en cuenta a la hora de defender y estar en el campo. El central les enseñó cómo se salta en el área cuando se está defiendo un córner o una jugada a balón parado.

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Los significados de los tatuajes de Pubill

En medio de todo eso la conversación derivó a temas más personal y el central del Atleti les contó el significado de sus tatuajes como se puede ver en el vídeo superior. Mucha de la tinta que lleve Pubill en el cuerpo está relacionada con su profesión y de la forma en la que salta al campo.

Uno de los jugadores de LALIGA GENUINE Moeve le preguntó que qué haría en caso de que fallezca un familiar con un partido por delante. “Lo que haría sería salir al campo a hacer o intentar hacer el mejor partido que pudiera porque sé que él está arriba viéndome”, confesó el jugador del Atleti.

Los jugadores de LALIGA GENUINE Moeve confesaron que los consejos de Pubill fueron de mucha ayuda. “Empecé a practicar y me ha salido bien”, dijo uno de ellos sobre los consejos del central de club rojiblanco.

Uno de los momentos más emocionantes fue con Inés, una de las jugadoras, le enseñó a Marc un balón que tiene mucho significado para los jugadores del Atleti de LALIGA GENUINE Moeve. En él cada jugador tenía escrita una palabra y le pidieron al futbolista que escribiera él. Puso “humildad y felicidad” que es lo que había sentido al entrenar y pasar momentos con ellos.